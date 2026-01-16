Con el impulso de una primera quincena de enero que dejó indicadores positivos de ocupación y movimiento turístico, Entre Ríos encara la segunda mitad del mes con buenas expectativas y una agenda cargada de propuestas que se suman a sus tradicionales playas de río, termas y atractivos naturales.

Según los datos relevados, la provincia alcanzó un promedio de ocupación cercano al 70 por ciento durante los primeros quince días del año, con alrededor de un millón de personas recorriendo y disfrutando los distintos destinos entrerrianos. Este escenario favorable permite proyectar un cierre de mes con fuerte actividad, sostenido por una variada oferta de carnavales, fiestas populares, eventos deportivos y propuestas culturales.

En este contexto, los carnavales vuelven a ocupar un lugar central. A la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú, que transita su tercera noche, y a los carnavales de Hasenkamp y el Corso de Gualeguay, que iniciaron el fin de semana pasado, se suman este fin de semana el carnaval Sentí la Pasión de Santa Elena, el Carnaval de Encuentros de Villaguay, el Carnaval de Caseros y los corsos de Colón y Villa Clara.

La agenda se completa con una nutrida programación de fiestas populares. En Concepción del Uruguay, la Fiesta Nacional de la Playa de Río comenzó el miércoles con una jornada dedicada al público familiar y continuó el jueves con una noche de rock que tuvo como cierre a Las Pelotas. Este viernes, la propuesta gira hacia la música tropical con Damas Gratis como número central, mientras que el sábado y domingo estarán protagonizados por La Joaqui y Luck Ra.

En la microrregión Salto Grande, Santa Ana vive la Fiesta Nacional de la Sandía, con un recorrido por la fruticultura local y espectáculos de artistas como Los Nocheros, Lucas Sugo y Monchito Merlo. En Lomadas y Humedales, Crespo es sede de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que combina gastronomía típica, música y expresiones culturales. En Tierra de Palmares, Liebig celebra la Fiesta de la Identidad y el Patrimonio, mientras que Arroyo Barú propone el festival “Barú canta en enero”.

La cartelera entrerriana también incluye eventos deportivos de proyección internacional. Este fin de semana se desarrollará el Triatlón de La Paz, que reunirá a más de 1.000 atletas de todas las edades, provenientes de distintas provincias argentinas y de países vecinos como Uruguay y Paraguay.