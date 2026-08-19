En un escenario económico todavía complejo para la industria argentina, Entre Ríos logró sostener su nivel de empleo industrial por encima de los valores registrados en 2022, mientras que el indicador nacional se ubicó por debajo de ese punto de referencia.

El dato surge del último informe de coyuntura elaborado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que registró 30.621 trabajadores industriales en la provincia durante abril de 2026.

Si bien el número representa una caída interanual del 1,6%, la evolución del empleo industrial entrerriano muestra un comportamiento diferente al observado en el conjunto del país.

El empleo industrial entrerriano, por encima de 2022

Para analizar la evolución del sector, el informe toma enero de 2022 como base 100.

A partir de ese punto de referencia, el índice de empleo industrial de Entre Ríos se mantiene actualmente por encima de los niveles de aquel año. En cambio, el indicador correspondiente al conjunto nacional se encuentra por debajo.

La diferencia adquiere relevancia al observar el contexto laboral argentino, caracterizado por una reducción del empleo asalariado privado registrado.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) relevados por la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se produjo una reducción de 241.176 trabajadores en la serie desestacionalizada.

En ese escenario, la industria entrerriana presenta una mayor capacidad relativa para conservar puestos de trabajo y sostener parte de su entramado productivo.

Más consumo de energía en las industrias

Otro de los indicadores analizados muestra señales positivas para la actividad industrial provincial.

Durante junio de 2026, la demanda de energía eléctrica del sector industrial entrerriano aumentó 8,1% interanual.

Además, el consumo acumula una mejora del 2,6% en lo que va del año, un comportamiento que la UIER interpreta como una señal de mayor actividad en determinados segmentos de la industria.

El consumo energético es uno de los indicadores utilizados para observar el nivel de funcionamiento de las plantas industriales, aunque su evolución puede variar considerablemente entre sectores y empresas.

La agroindustria también muestra crecimiento

Los datos relevados por la UIER también reflejan una evolución favorable en algunas actividades vinculadas con la agroindustria entrerriana.

Uno de los casos destacados es el de la molienda de soja, que durante junio registró un crecimiento interanual del 24,5%.

En el acumulado de los primeros meses de 2026, la actividad presenta una mejora del 3,4%.

El desempeño adquiere especial relevancia por el peso que tiene la cadena agroindustrial en la estructura productiva de Entre Ríos y por su capacidad para generar actividad en distintos eslabones vinculados con la producción, industrialización y comercialización.

Crece la faena porcina

Otro de los sectores que mostró una evolución positiva fue el porcino.

Según el informe, durante junio la faena de porcinos aumentó 19,1% respecto del mismo mes del año anterior.

En el acumulado de 2026, el crecimiento alcanza el 10,8%.

La evolución se suma a una tendencia de expansión que el sector viene mostrando durante los últimos años y refuerza el peso de la producción porcina dentro de las actividades agroindustriales de la provincia.

Frigerio destacó el desempeño productivo

El gobernador Rogelio Frigerio destacó los indicadores y los vinculó con las políticas destinadas a sostener la actividad productiva.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo”, afirmó.

El mandatario reconoció, no obstante, que todavía existen desafíos para la economía provincial y nacional.

“Todavía tenemos muchísimo por hacer, pero Entre Ríos está demostrando que puede diferenciarse y sostener su entramado productivo incluso en contextos difíciles”, sostuvo.

Frigerio también puso el foco en los sectores que están mostrando mayores niveles de actividad.

“Estos datos nos muestran que hay sectores que están respondiendo, que están invirtiendo y que están generando actividad”, señaló.

El desafío: transformar la recuperación en más empleo

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es sostener las condiciones para que las empresas puedan incrementar su actividad, incorporar trabajadores y avanzar en procesos de agregado de valor.

El panorama combina, de este modo, un leve retroceso interanual del empleo industrial con indicadores positivos de actividad en sectores estratégicos.

Entre Ríos mantiene actualmente una base de empleo industrial superior a la de 2022, mientras la molienda de soja, la actividad porcina y el consumo energético industrial muestran señales de crecimiento.

El desafío para los próximos meses será determinar si esa mayor actividad logra consolidarse y traducirse en nuevas inversiones, mayor producción y recuperación sostenida del empleo formal.