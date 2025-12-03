El Gobierno de Entre Ríos informó que la actualización de la tarifa eléctrica vigente desde diciembre responde exclusivamente a la modificación de los precios mayoristas dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de ajustes aplicados de manera uniforme en todas las jurisdicciones del país y considerados indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

En este contexto, la provincia ratificó su decisión de continuar protegiendo a los hogares entrerrianos y a los sectores que requieren acompañamiento. Para ello sostiene un esfuerzo financiero propio destinado a moderar el impacto de los incrementos nacionales, con especial foco en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.

A través de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, permanecen vigentes una serie de medidas que conforman el esquema de alivio tarifario provincial:

Congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) , componente que remunera el servicio de las distribuidoras.

, componente que remunera el servicio de las distribuidoras. Subsidio provincial al VAD para los hogares Nivel 2 , es decir, aquellos con menores ingresos.

, es decir, aquellos con menores ingresos. Programas de acompañamiento tarifario, entre ellos Tarifa Social, Tarifa para la Salud, beneficios para Electrodependientes, instituciones educativas y clubes, así como líneas de apoyo específicas para sectores productivos como el arrocero y diversas industrias estratégicas.

Estas políticas permiten que miles de familias entrerrianas continúen accediendo a un esquema de protección diferencial, sostenido íntegramente con recursos provinciales, aun en un escenario nacional de actualización de costos energéticos.

Según detalló la Secretaría de Energía, el ajuste aplicado en diciembre representa un incremento promedio del 1,4% para usuarios residenciales urbanos y cerca del 1% para usuarios rurales, valores que responden exclusivamente a la actualización del precio mayorista de la energía en el orden nacional.