En una conferencia de prensa, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; y el subsecretario de Deportes de Concordia, Gustavo Bou, confirmaron que la provincia será sede, por primera vez, de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2027, un acontecimiento que reunirá delegaciones de distintos puntos del país y representará una oportunidad para fortalecer el deporte, el turismo y la actividad económica local.

Al respecto, Colello dijo que "tras muchas gestiones, es un gran orgullo que los próximos juegos se hagan en Entre Ríos, y particularmente en la ciudad de Concordia”.

“Lograr que eventos de la talla de los Juegos Evita de Adultos Mayores, se puedan hacer por primera vez en la historia de Entre Ríos en la ciudad de Concordia, para nosotros tiene un valor enorme. No solo por lo deportivo, sino por lo que significa en movimiento económico, turístico y en la posibilidad de que más de 1.500 personas del país vengan a conocer esta provincia", destacó.

Colello reconoció también los logros de las delegaciones entrerrianas en los Juegos Deportivos Juveniles de Mar del Plata y de Adultos Mayores de San Juan durante este año, más que todo "por el esfuerzo que implica y la historia que hay detrás de cada una de esas medallas. Vaya nuestro reconocimiento a todos los chicos y adultos mayores que nos permitieron ser la tercera provincia que más medallas obtuvo", remarcó.

Finalmente, reconoció las gestiones llevadas adelante por la Secretaría de Deportes para que Entre Ríos sea sede y "más de 1500 deportistas adultos mayores de todo el país visiten la provincia y pongan otra vez a Entre Ríos como una verdadera capital del deporte a nivel nacional", concluyó.

Por su parte, el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, valoró la vivencia de los participantes y el trabajo coordinado entre la provincia y el municipio. "Es un enorme orgullo. A quien le tocó vivir una experiencia de este tipo, saben que la forma en que lo viven es una cosa increíble", aseguró.

Precisó que parte de las gestiones fueron realizadas por el gobernador Rogelio Frigerio ante Nación. "Eran muchas las provincias interesadas en realizar los Juegos Evita para Adultos Mayores. Siempre vieron con buenos ojos que sea Entre Ríos, y esta gestión lo logró. Fue una alegría enorme", sintetizó.

“Ya tenemos armado un grupo para hacer un análisis con el tema de hotelerías y lugares de alojamiento para brindarle a todas las provincias las mayores posibilidades, siendo facilitadores de una situación que queremos que sea extraordinaria", aseguró tras adelantar que la fecha será definida por Nación, y que probablemente sea en septiembre.

A su turno, el subsecretario de Deportes de la municipalidad de Concordia, Gustavo Bou, reafirmó el compromiso de la ciudad para albergar el encuentro nacional. "Soy consciente del evento que va a tener Concordia y sé que podemos estar a la altura de recibir este evento. Haremos todo lo posible para que esto salga de la mejor manera. No hay nada más lindo que se pueda hacer este evento y que quieran volver", concluyó.

Datos

Es la primera vez que la Provincia organiza la competencia nacional de adultos mayores en su totalidad. Se prevé la llegada de deportistas representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ya se trabaja en la reserva de plazas hoteleras, servicios gastronómicos e infraestructura de competencia en Concordia.

La decisión se suma a los buenos resultados obtenidos por las delegaciones entrerrianas en las últimas competencias nacionales. En los Juegos Evita de Adultos Mayores, realizados en San Juan, Entre Ríos participó con 60 integrantes en nueve disciplinas y obtuvo dos medallas: una de oro en truco y otra de bronce en el Circuito de Habilidades Motrices.

En tanto, en los Juegos Evita Juveniles de Mar del Plata, la delegación provincial alcanzó el tercer puesto del medallero, con 72 medallas, y recibió la Copa Juego Limpio, un reconocimiento a los valores de compañerismo y respeto demostrados durante la competencia.