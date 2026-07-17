Según informó el Gobierno provincial, Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en establecer un acuerdo estratégico de estas características con la compañía internacional.

La firma se realizó en las instalaciones de Miradortec y contempla una agenda de trabajo basada en tres ejes principales: la capacitación de ciudadanos y agentes estatales en inteligencia artificial, el acompañamiento a pymes y emprendedores en sus procesos de digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la gestión pública.

Durante el acto, Frigerio destacó que la iniciativa permitirá ampliar el acceso a herramientas de innovación.

"Las personas van a poder acceder a una plataforma para capacitarse en inteligencia artificial. Además, las pymes de la provincia tendrán acceso a herramientas a las que hoy solo acceden grandes empresas", afirmó.

El mandatario sostuvo además que el convenio representa un nuevo paso dentro del proceso de modernización del Estado provincial.

Modernización y apoyo al sector productivo

De acuerdo con lo previsto en el memorando, ambas partes trabajarán en proyectos destinados a facilitar la incorporación de tecnologías digitales en el sector productivo y evaluar la utilización de inteligencia artificial para agilizar trámites administrativos y mejorar la prestación de servicios públicos.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, consideró que la elección de Entre Ríos por parte de la empresa refleja el potencial del ecosistema tecnológico provincial.

"Tenemos una provincia con talento, instituciones y un ecosistema tecnológico preparado para aprovechar estas oportunidades y transformarlas en más desarrollo para los entrerrianos", expresó.

Por su parte, el director de Asuntos Gubernamentales y Externos para América Latina de Salesforce, Alejandro Anderlic, señaló que el acuerdo forma parte del compromiso de la empresa con el desarrollo tecnológico federal y destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para impulsar la innovación y fortalecer el desarrollo productivo.

Del acto también participaron el gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur de Salesforce, Marcelo Guajardo; el vicepresidente Regional para el Sector Público de la compañía, Sebastián Maffeo; y el director de Miradortec, Carlos Pallotti.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión estatal y generar mayores oportunidades de capacitación e innovación para ciudadanos, emprendedores y empresas entrerrianas.