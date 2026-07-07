Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en firmar un convenio de colaboración con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación para facilitar el acceso de emprendedores y pequeñas y medianas empresas a programas, trámites e instrumentos de apoyo del Estado nacional.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Christian Bauab.

La iniciativa permitirá que empresarios y emprendedores entrerrianos puedan canalizar consultas y realizar gestiones a través del Centro de Ayuda Pyme (CAP), una herramienta creada para brindar orientación sobre líneas de financiamiento, programas de asistencia, incentivos y otros servicios destinados al sector productivo.

Un punto de contacto para las pymes

En el marco del convenio, el Ministerio de Desarrollo Económico habilitará un canal específico para recibir las consultas de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Posteriormente, esas solicitudes serán derivadas a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que tendrá a su cargo la asistencia y el acompañamiento en cada trámite.

De esta manera, el Gobierno provincial actuará como nexo entre los emprendedores entrerrianos y los organismos nacionales, con el objetivo de simplificar el acceso a herramientas de apoyo para el desarrollo productivo.

Impulso al desarrollo empresarial

Tras la firma del acuerdo, Bernaudo destacó que una de las prioridades de la cartera productiva es fortalecer el entramado económico provincial mediante políticas que promuevan la innovación, el emprendedurismo y la generación de empleo.

En ese sentido, señaló que la articulación con el Gobierno nacional permitirá acercar nuevas oportunidades a las pymes entrerrianas sin generar costos adicionales para ninguna de las partes.

Según explicó el ministro, el convenio no implica una erogación presupuestaria específica, ya que las tareas serán desarrolladas por personal del propio Ministerio de Desarrollo Económico.

Con esta iniciativa, Entre Ríos busca facilitar el vínculo entre el sector productivo y los programas nacionales de asistencia, brindando a las empresas un acceso más directo a herramientas destinadas a fortalecer su competitividad, promover inversiones y acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales.