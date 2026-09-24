Entre Ríos se incorporó al CReAR Federal, una iniciativa que busca articular el trabajo deportivo de las provincias y generar un sistema común de evaluación, formación y acompañamiento de las trayectorias deportivas, desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

La adhesión se formalizó en Rosario, donde el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, firmó el convenio junto al presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia. Del encuentro también participó el director General de Deporte Social y Educativo de la provincia, Ricardo Lupi.

Una red federal para el deporte

La propuesta apunta a integrar en un mismo esquema a provincias, confederaciones, federaciones, asociaciones, clubes, equipos técnicos y organismos vinculados al deporte olímpico y paralímpico.

El objetivo es compartir conocimientos, metodologías y herramientas para acompañar el desarrollo de los deportistas y fortalecer los procesos de formación en todo el país.

El programa es impulsado institucionalmente por el COA y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), que trabajan junto con las provincias y los distintos actores del sistema deportivo.

“No hay país que se desarrolle en un deporte si no tiene masividad”

Uranga destacó la posibilidad de que provincias, clubes, entrenadores y federaciones comiencen a trabajar de manera articulada sobre el desarrollo deportivo.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento del deporte requiere ampliar la participación y, al mismo tiempo, fortalecer la formación de quienes acompañan a los deportistas.

“No hay país que se desarrolle en un deporte si no tiene masividad”, afirmó.

El funcionario entrerriano también señaló la importancia de la capacitación de entrenadores y del compromiso de toda la comunidad deportiva para sostener los procesos de formación.

De la iniciación al alto rendimiento

Uno de los aspectos centrales del CReAR Federal es la posibilidad de construir una mirada común sobre las distintas etapas de una trayectoria deportiva.

La propuesta contempla desde la masificación de la práctica deportiva y los procesos formativos hasta el alto rendimiento, buscando aprovechar el conocimiento y las capacidades existentes en las distintas regiones del país.

Para Entre Ríos, la adhesión también representa la posibilidad de incorporar sus propias experiencias y particularidades a una estrategia de alcance federal.

Participaron 21 provincias

La firma de los convenios incorporó a 21 provincias a esta red nacional de articulación deportiva.

Del encuentro participaron, además de Uranga y Moccia, el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el secretario de Deportes del Gobierno de Santa Fe, Fernando Maletti; el presidente del Copar, Gustavo Borro; autoridades provinciales y municipales, dirigentes de federaciones y representantes del ámbito deportivo.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca generar mayores oportunidades para deportistas e instituciones de todo el territorio argentino y fortalecer el vínculo entre los distintos actores que forman parte del sistema deportivo.