Aunque el invierno recién comienza, los organismos especializados ya miran hacia la próxima primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático para el trimestre julio-agosto-septiembre, mientras que la provincia de Entre Ríos puso en marcha un plan de contingencia ante la llegada del fenómeno El Niño, que podría incrementar el riesgo de crecidas durante los próximos meses.

Los especialistas aclaran que no se trata de un pronóstico diario del tiempo, sino de una tendencia climática para toda la estación. En el caso del Litoral argentino, donde se encuentra Entre Ríos, las perspectivas indican temperaturas superiores a los valores históricos y precipitaciones que podrían ubicarse dentro de lo normal o incluso superarlas en algunos sectores.

Un invierno más templado y una primavera bajo vigilancia

Según el informe del SMN, durante los próximos tres meses el Litoral tendrá una mayor probabilidad de registrar temperaturas normales o superiores a las habituales para esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé lluvias dentro de los valores normales para el sur del Litoral, aunque hacia el norte de la región existe una mayor probabilidad de registros superiores al promedio.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que un pronóstico climático no impide que puedan producirse olas de frío, temporales o jornadas de calor intenso. Se trata de una proyección estadística sobre el comportamiento general del clima y no reemplaza los pronósticos diarios ni las alertas meteorológicas.

El Niño vuelve a encender las alertas

Más allá de las lluvias que puedan registrarse sobre Entre Ríos, uno de los principales factores que preocupa a los organismos provinciales es el comportamiento de las grandes cuencas hídricas.

Los modelos climáticos internacionales indican que el fenómeno El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y tendría una influencia significativa sobre la región hasta comienzos de 2027.

Esto podría traducirse en un aumento de los caudales provenientes del sur de Brasil, situación que históricamente repercute sobre los niveles de los ríos Uruguay y Paraná.

A este escenario se suma otro dato relevante: los suelos entrerrianos presentan actualmente un nivel de saturación hídrica superior al habitual, lo que reduce la capacidad de absorción del agua y favorece el rápido escurrimiento hacia arroyos y cursos de agua.

La Provincia ya coordina acciones con los municipios

Frente a este panorama, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección General de Defensa Civil, comenzó a desarrollar un plan preventivo junto a gobiernos locales de distintos departamentos.

La estrategia contempla reuniones técnicas, actualización de mapas de riesgo, monitoreo permanente de las cuencas y coordinación de protocolos de actuación para responder con mayor rapidez ante eventuales emergencias.

El director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi, explicó que el trabajo preventivo comenzó varios meses atrás y se desarrolla de manera articulada con distintas áreas del Gobierno provincial, además de organismos nacionales especializados en gestión del riesgo.

"Queremos desarrollar estrategias comunes y evitar que la suma de voluntades termine siendo contraproducente. El trabajo coordinado nos permite optimizar la respuesta en el territorio", señaló el funcionario.

Al mismo tiempo, pidió llevar tranquilidad a la población y evitar interpretaciones alarmistas.

"Se trata de un fenómeno natural. Lo importante es prepararnos con anticipación para minimizar sus efectos", sostuvo.

Municipios bajo seguimiento

Hasta el momento, Defensa Civil ya realizó encuentros de trabajo con equipos técnicos de municipios como Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguay, Concordia y Gualeguaychú, entre otros.

El objetivo es unificar criterios de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta local frente a posibles inundaciones.

Uno de los aspectos que consideran los especialistas es el comportamiento diferente de las principales cuencas provinciales.

Mientras el río Uruguay suele experimentar crecidas rápidas, el Paraná presenta una evolución mucho más lenta, permitiendo contar con un margen de previsión cercano a los diez días para organizar medidas preventivas y asistir a las poblaciones que pudieran verse afectadas.

La prevención, la principal herramienta

Los organismos provinciales coinciden en que todavía es prematuro anticipar cómo evolucionará cada evento meteorológico durante la primavera. Sin embargo, consideran que comenzar ahora con la planificación permitirá afrontar de mejor manera un escenario que podría presentar mayores lluvias y niveles elevados en los principales cursos de agua.