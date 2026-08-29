El Gobierno de Entre Ríos comenzó a reforzar su planificación ante la llegada del fenómeno de El Niño, en un escenario que, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas citadas por la Dirección de Hidráulica, podría generar un fuerte impacto hídrico en la región durante la primavera y el verano.

El director de Hidráulica de Entre Ríos, Óscar Pintos, explicó que la provincia lleva varios meses coordinando acciones con municipios y comunas para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno. El período de mayor intensidad se espera para noviembre y diciembre, aunque los primeros efectos podrían comenzar a manifestarse desde mediados de septiembre.

La estrategia provincial combina obras de infraestructura, limpieza y adecuación de cursos de agua y un esquema administrativo orientado a facilitar la respuesta ante una eventual emergencia.

Un decreto para prevenir antes de que llegue la crisis

Uno de los principales instrumentos puestos en marcha es el decreto que declara la emergencia hídrica en Entre Ríos, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Según explicó Pintos, la particularidad de la medida es que busca actuar antes de que se produzca el escenario crítico, priorizando la prevención y agilizando contrataciones y procedimientos necesarios para ejecutar obras y asistencia.

La emergencia tendrá una vigencia de seis meses y contempla las distintas etapas previstas por el protocolo de Defensa Civil: la prevención, la respuesta durante una eventual crisis —incluyendo evacuaciones y asistencia sanitaria y de seguridad— y el posterior retorno de las familias a sus hogares una vez que las condiciones lo permitan.

Crecida de los ríos y lluvias intensas: las dos amenazas

El diagnóstico de Hidráulica identifica dos factores principales que podrían incrementar el riesgo para Entre Ríos.

Por un lado, se prevé un incremento significativo de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay, producto no solamente de las precipitaciones locales, sino también de las lluvias que puedan registrarse en las cuencas altas de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por otro, la región podría atravesar períodos de lluvias intensas durante la primavera y el verano, lo que aumentaría el riesgo de anegamientos tanto en las ciudades costeras como en localidades del interior.

La combinación de ambos fenómenos podría generar una fuerte presión sobre los sistemas de desagües pluviales urbanos, especialmente durante el período de mayor intensidad previsto para noviembre y diciembre.

Qué obras se realizan en distintos puntos de Entre Ríos

Como parte de las tareas preventivas, la Dirección de Hidráulica lleva adelante trabajos de limpieza, adecuación y mantenimiento de cursos de agua y canales.

Entre las intervenciones mencionadas por Pintos se encuentran:

La Paz: trabajos sobre el arroyo Cabayú Cuatiá.

trabajos sobre el arroyo Cabayú Cuatiá. Rosario del Tala: limpieza del arroyo Tala.

limpieza del arroyo Tala. Gualeguay: adecuación de canales rurales destinados a interceptar el agua proveniente de campos.

adecuación de canales rurales destinados a interceptar el agua proveniente de campos. Concordia: intervención prevista sobre el arroyo Manzores.

En el caso de Concordia, la provincia firmó un convenio con el intendente Francisco Azcué para avanzar con los trabajos utilizando maquinaria pesada recientemente donada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El equipamiento incluye una excavadora hidráulica, un carretón para transporte y un camión.

El desafío de prepararse sin generar alarmas

Pintos remarcó que la magnitud del fenómeno todavía requiere seguimiento y planificación, pero insistió en la importancia de que las distintas jurisdicciones trabajen coordinadamente.

La estrategia provincial apunta a reducir los riesgos antes de que se produzcan situaciones críticas y a contar con mecanismos de respuesta preparados para distintos escenarios.

En ese contexto, el funcionario pidió a la población prestar atención a las indicaciones que eventualmente emitan Defensa Civil de Entre Ríos y los organismos municipales.

El objetivo, señaló, es que el Estado pueda anticiparse y que la comunidad acompañe las medidas preventivas, especialmente si las condiciones meteorológicas comienzan a complicarse.

La provincia busca así atravesar los meses de mayor riesgo con una estrategia basada en prevención, coordinación territorial y capacidad de respuesta, frente a un fenómeno que podría poner a prueba nuevamente los sistemas hídricos y de drenaje de Entre Ríos.