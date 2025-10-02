La delegación entrerriana comenzó con un desempeño destacado en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se desarrollan en Mar del Plata. En las dos primeras jornadas, los atletas de la provincia sumaron 28 medallas: 13 de oro, ocho de plata y siete de bronce, consolidándose como protagonistas de la competencia.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, acompaña a la delegación a través de la Secretaría de Deportes, en una edición que reúne a 8.640 jóvenes de todo el país durante una semana de competencia, integración y convivencia.

Desde la ciudad balnearia, el jefe de la delegación entrerriana, Fernando Butvilofsky, valoró el arranque del grupo: “Los chicos llegaron bien, se acreditaron y comenzaron a competir con un clima espectacular. Entre Ríos siempre ha sido protagonista, más allá de los resultados, porque lo que cuenta es la motivación y el desarrollo de cada deportista. Nuestra delegación, como siempre, se porta ejemplarmente”.

El tenis de mesa, protagonista

Uno de los deportes que más alegrías trajo en el inicio fue el tenis de mesa. La uruguayense Doris Olivera se consagró campeona nacional y expresó su emoción: “Es una experiencia muy buena, me re gusta estar en Mar del Plata. Jugué cuatro partidos, los gané a todos y logré la medalla de oro. Esta presea es para mis papás que siempre me acompañan. Ahora sigo en competencia en dobles y pienso esforzarme mucho más para crecer en este deporte”.

También de Concepción del Uruguay, Agustín Pesentti volvió a subirse a lo más alto del podio al conquistar otra medalla dorada en singles. “Arranqué jugando en la Escuela Técnica 1, con el apoyo de mi papá. En Mar del Plata, además de competir, disfrutamos de la playa y la peatonal. Jugué siete partidos y los gané, logrando otra medalla dorada. Se la dedico a mi familia, a mis amigos y todos los que me alientan”, relató el joven, que ya había obtenido dos oros en la edición 2024.

Tradición y proyección

Con participación en las 36 disciplinas del programa, la delegación entrerriana avanza hacia las instancias definitorias con el respaldo de entrenadores, familias y dirigentes. El esfuerzo colectivo sostiene la tradición de Entre Ríos como uno de los grandes protagonistas de la competencia más importante del deporte social argentino.