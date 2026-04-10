El encuentro reunió a ministros provinciales, equipos técnicos y actores del sector privado, con el objetivo de coordinar políticas públicas que potencien la competitividad de la región. Entre los principales ejes abordados se destacaron las relaciones comerciales internacionales —particularmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea— así como los vínculos con Estados Unidos, considerados claves para el futuro de las exportaciones argentinas.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, expuso sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector productivo en el escenario global, haciendo foco en la necesidad de fortalecer la inserción internacional de la región.

Por su parte, la logística y el funcionamiento de la hidrovía ocuparon un lugar central en la agenda. El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, remarcó la importancia del trabajo articulado entre provincias y subrayó el impacto estratégico del dragado de los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo. Según explicó, estas obras permitirían potenciar el puerto de Puerto de Ibicuy como nodo clave para la salida de exportaciones hacia el mundo.

Durante la jornada también se debatieron temas sensibles para el sector agroindustrial, como las retenciones, los biocombustibles y el incentivo a las inversiones. En paralelo, se avanzó en la armonización normativa para operarios de productos fitosanitarios y en la incorporación de nuevas tecnologías, como el uso de drones en la aplicación agrícola.

En este sentido, la directora de Agricultura de Entre Ríos, Carina Gallegos, destacó la importancia de unificar criterios de habilitación: “El reconocimiento de las capacitaciones permitirá que los operarios puedan desempeñarse legalmente en toda la Región Centro, fortaleciendo la profesionalización y la movilidad laboral”.

El Foro dejó en claro la voluntad política de las tres provincias de profundizar la integración regional como estrategia para mejorar la competitividad, impulsar la innovación y consolidar un modelo productivo con mayor proyección internacional.