El Gobierno de Entre Ríos comenzó a revisar el funcionamiento del sistema de alimentación escolar con una mesa de trabajo que reúne a organismos públicos, universidades, profesionales y representantes del sector privado. La primera reunión fue encabezada este miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio y tuvo como objetivo analizar las dificultades actuales y definir medidas para mejorar el servicio.

Uno de los principales cambios previstos será la incorporación de más de 60 nutricionistas, que tendrán un rol clave en el seguimiento técnico y profesional de la alimentación que reciben los estudiantes en las escuelas entrerrianas.

La propuesta apunta a establecer un espacio de trabajo permanente, con reuniones periódicas, relevamientos en territorio y recomendaciones destinadas a mejorar progresivamente el sistema.

Calidad nutricional y controles, entre las prioridades

Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer distintos aspectos vinculados con la alimentación escolar, entre ellos la calidad nutricional, la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad y los mecanismos de control.

También se buscará reducir las diferencias que actualmente existen entre establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia y avanzar hacia un sistema con criterios comunes.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Josefina Martínez Garbino, destacó que el objetivo compartido es mejorar el funcionamiento del servicio.

“El propósito común de este espacio es lograr que el sistema mejore”, sostuvo.

La profesional consideró además que la alimentación cotidiana tiene un impacto directo en el desarrollo de los niños y propuso ampliar la participación de la mesa con bromatólogos, pediatras del Ministerio de Salud y representantes del Consejo General de Educación.

Más de 60 nutricionistas para fortalecer el seguimiento

La incorporación de más de 60 profesionales de la nutrición aparece como uno de los ejes centrales del nuevo esquema.

El objetivo será contar con mayor presencia técnica para realizar seguimiento, evaluar las prestaciones y aportar criterios profesionales en las distintas localidades y establecimientos.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, calificó la primera reunión como un espacio de diálogo en el que los distintos sectores pudieron aportar sus miradas sobre el funcionamiento de los comedores.

“Es un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación”, afirmó.

Según explicó, uno de los próximos desafíos será definir alternativas que permitan construir un sistema más homogéneo en toda la provincia, incorporando los aportes de las universidades, la empresa proveedora, los profesionales y las distintas áreas gubernamentales.

Qué universidades y especialistas participarán

El ámbito de trabajo incorpora conocimientos provenientes de distintas disciplinas.

El rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, valoró la convocatoria y destacó la importancia de concentrar el análisis en la calidad de los alimentos y en los aspectos nutricionales.

En tanto, el decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, José Dorati, señaló que la universidad aportará conocimientos vinculados con la inocuidad, producción de alimentos y marcos regulatorios relacionados con la nutrición y la bromatología.

También participa el nutricionista, docente e investigador de la UNER Sergio Britos.

La intención es que los aportes académicos y profesionales puedan traducirse en herramientas concretas para evaluar y mejorar el servicio.

La mesa tendrá continuidad

Además del gobernador Frigerio y la ministra Berisso, participaron del encuentro el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo; representantes de la empresa Teknofood; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

La mesa interinstitucional continuará trabajando con reuniones periódicas, relevamientos territoriales, propuestas técnicas y mecanismos de seguimiento.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial es que la revisión permita introducir mejoras progresivas y garantizar una alimentación escolar con mayores niveles de calidad, control y criterios profesionales en las escuelas de Entre Ríos.