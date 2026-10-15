El Gobierno de Entre Ríos reglamentó la Ley Provincial N.º 10.975 de Control Vehicular de Peso, que establece un régimen para fiscalizar las cargas de los transportes que circulan por la red vial entrerriana.

La medida busca preservar el estado de las rutas, reducir el deterioro prematuro de la calzada provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores de la provincia.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) será la autoridad de aplicación y coordinará los operativos con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

Cómo serán los controles de peso

La reglamentación contempla la instalación progresiva de sistemas de pesaje dinámicos y estáticos para verificar que los vehículos de carga respeten los límites permitidos.

También establece los lugares donde funcionarán los puestos de control y los procedimientos para retirar excedentes de carga o disponer de mercaderías abandonadas.

La selección de los sectores a fiscalizar responderá a criterios técnicos y preventivos, teniendo en cuenta el volumen de tránsito pesado y las necesidades de conservación de cada tramo.

En los operativos, la Policía estará facultada para detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar actas de infracción cuando detecte incumplimientos. Luego deberá informar las actuaciones a la repartición vial.

Transportistas y cargadores serán responsables

El régimen establece la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador, por lo que ambos quedan alcanzados por las disposiciones vinculadas con el exceso de peso.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que el fortalecimiento de los controles apunta a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar los recursos públicos destinados al mantenimiento y garantizar condiciones equitativas para las empresas que trasladan mercaderías.

El sobrepeso de los vehículos pesados es uno de los factores que inciden en el desgaste de la infraestructura vial, por lo que la normativa busca reforzar la fiscalización de las cargas que circulan por la provincia.

Multas según los kilos excedidos

La reglamentación establece una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), cuyo monto varía de acuerdo con la cantidad de kilogramos que exceda el límite permitido.

Según el esquema informado, las multas van desde 154 UF para excesos de entre 500 y 1.000 kilogramos hasta 20.000 UF para infracciones con sobrepeso igual o superior a los 14.001 kilogramos.

La aplicación de este régimen se enmarca en las medidas provinciales destinadas a controlar el transporte de cargas y preservar la infraestructura vial entrerriana.