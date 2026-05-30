El Gobierno de Entre Ríos reglamentó oficialmente el funcionamiento del Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas, una herramienta que busca otorgar mayor seguridad jurídica y reconocimiento institucional a las organizaciones de culto no católicas que desarrollan actividades en la provincia.

La medida fue formalizada mediante una resolución de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, que establece los procedimientos para la inscripción voluntaria de aquellas entidades que ya cuenten con reconocimiento ante el Registro Nacional de Cultos.

La reglamentación pone en marcha el registro creado por el Decreto Nº 2559 y responde a una demanda planteada por distintas comunidades religiosas desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, que incorporó una nueva categoría jurídica para las entidades religiosas.

La presentación oficial estuvo encabezada por el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro; el director de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Leandro Jacobi; y el director de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, Rodrigo Luti. También participaron representantes de diversas organizaciones religiosas de la provincia, entre ellas la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER), la Asociación de Iglesias Bautistas de Entre Ríos (Aieber), la Iglesia Adventista y el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir).

Durante el acto, desde las entidades participantes destacaron el avance que representa la reglamentación para el reconocimiento institucional de las comunidades religiosas. En ese sentido, el secretario del Calir, Adrián Maldonado, valoró la decisión del Gobierno provincial y sostuvo que la medida permite adecuar la normativa entrerriana a los principios establecidos en el Código Civil y Comercial, fortaleciendo el ejercicio de la libertad religiosa.

Uno de los principales alcances de la reglamentación es la posibilidad de acceder a la toma de razón provincial y a la rúbrica oficial de libros institucionales, herramientas que brindan mayor respaldo jurídico y administrativo a las organizaciones religiosas.

Además, la normativa habilita a que asociaciones civiles o fundaciones de carácter religioso puedan transformarse formalmente en entidades religiosas reconocidas por la legislación nacional sin necesidad de atravesar procesos de disolución o liquidación, garantizando la continuidad de su patrimonio, sus actividades y su situación registral.

Otro aspecto destacado es que la reglamentación establece de manera expresa que el Estado provincial no ejercerá controles sobre cuestiones doctrinarias, litúrgicas ni sobre la organización interna de las comunidades religiosas. La intervención estatal quedará limitada exclusivamente a aspectos registrales y administrativos.

La nueva normativa también incorpora herramientas de gestión digital. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Mi Entre Ríos, con el objetivo de agilizar procedimientos y facilitar el acceso de las entidades religiosas al sistema de registración provincial.

Desde las organizaciones religiosas consideraron que la puesta en funcionamiento del registro representa un paso significativo hacia una mayor modernización administrativa y seguridad jurídica, además de consolidar el reconocimiento institucional de la diversidad religiosa presente en Entre Ríos.