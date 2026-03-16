La provincia de Entre Ríos experimentó uno de los mayores incrementos en sus exportaciones a nivel nacional durante 2025, ubicándose en el segundo lugar del ranking de crecimiento provincial, solo por detrás de Corrientes. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas externas entrerrianas aumentaron un 30,8 por ciento interanual, alcanzando un total de 2.115 millones de dólares.

De acuerdo con el informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) elaborado por el organismo estadístico, este desempeño posiciona a Entre Ríos entre las provincias con mayor dinamismo exportador del país durante el último año.

Al referirse a estos datos, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el trabajo del sector productivo entrerriano y sostuvo que el crecimiento de las exportaciones refleja “el enorme potencial que tiene la provincia cuando se generan condiciones para producir, invertir y exportar”.

El mandatario remarcó que este resultado se vincula con el acompañamiento de políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, la producción y el empleo privado, en una provincia con un marcado perfil agroindustrial y con creciente presencia en los mercados internacionales.

“Nuestro objetivo es que cada vez haya más producción entrerriana llegando al mundo y más trabajo en el sector privado”, afirmó Frigerio al analizar el informe.

Políticas para fortalecer la producción

En ese marco, el gobernador subrayó que el desarrollo productivo y la generación de empleo privado constituyen uno de los ejes centrales de la gestión provincial. Para ello, se impulsan iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de la economía entrerriana y acompañar al sector productivo.

Entre las herramientas mencionadas se encuentra el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), un programa promovido por el gobierno provincial que busca estimular la radicación de nuevos proyectos productivos y la ampliación de inversiones existentes dentro del territorio entrerriano.

El peso de las exportaciones entrerrianas

Según el informe del Indec, Entre Ríos representó el 2,4 por ciento de las exportaciones nacionales y el 3,4 por ciento de las exportaciones de la región pampeana, destacándose además por el significativo crecimiento registrado durante el último año.

El desempeño exportador estuvo impulsado principalmente por los productos primarios, que concentraron la mayor parte de las ventas externas de la provincia. Dentro de ese grupo se destacan los cereales, que representaron cerca del 39 por ciento del total exportado, junto con otros productos agroindustriales que forman parte de la matriz productiva entrerriana.

En cuanto a los principales destinos de exportación, durante 2025 sobresalieron China, los países del Mercosur y otros mercados de América Latina, lo que evidencia la creciente inserción internacional de la producción entrerriana.