El movimiento turístico en Entre Ríos volvió a ser protagonista durante el último fin de semana largo, en el que la provincia alcanzó un promedio cercano al 95 por ciento de ocupación hotelera. En numerosos destinos, la demanda superó incluso ese porcentaje, consolidando a Entre Ríos como uno de los lugares más elegidos del país para descansar y disfrutar de propuestas recreativas, culturales y termales.

De acuerdo con los informes enviados por el sector privado, ciudades como Colón, Nogoyá, Federación, Santa Elena, Santa Ana, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, La Paz, Victoria, Gualeguay y Gualeguaychú —junto con los diferentes complejos termales— alcanzaron ocupaciones que oscilaron entre el 90 y el 100 por ciento. Este alto nivel de actividad turística generó un impacto muy favorable para la economía regional y para los prestadores de servicios de toda la provincia.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, evaluó el balance como “muy bueno” y destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado. “El trabajo en conjunto funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos”, señaló.

Las cifras de ocupación reflejan también el efecto positivo de las políticas de promoción y ordenamiento que lleva adelante el Gobierno provincial junto a los municipios, además de la creciente profesionalización del sector turístico y la variedad de propuestas que ofrece Entre Ríos durante todo el año. El fin de semana largo volvió a confirmar que la provincia es un destino consolidado, capaz de atraer visitantes de distintos puntos del país y sostener un nivel de actividad turística de alta intensidad.