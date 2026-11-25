En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) difundió un informe que expone la dimensión de las situaciones de violencia registradas en la provincia.

De acuerdo con los datos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, se iniciaron 10.798 expedientes vinculados con situaciones de violencia. Además, se contabilizaron 4.966 redenuncias, es decir, presentaciones por nuevos hechos de violencia entre las mismas partes.

El relevamiento fue elaborado a partir de información del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) y de la propia Oficina de Violencia de Género.

La violencia doméstica concentra la mayoría de los casos

La modalidad doméstica representa el 79,3% de las denuncias registradas. En cuanto a los tipos de violencia identificados, la psicológica es la más frecuente, con el 58,8%, seguida por la física, que alcanza el 27,2%.

Los datos muestran también la magnitud de la intervención judicial: durante el período analizado se adoptaron 77.202 medidas en procesos de violencia familiar, violencia por razones de género y causas penales.

De ese total, 71.328 fueron medidas de protección de derechos y 5.874 correspondieron a medidas de coerción previstas en el Código Procesal Penal. El informe aclara que una misma denuncia puede derivar en más de una medida.

Cuáles fueron las medidas más utilizadas

Entre las medidas de protección más frecuentes aparecen el cese de actos molestos o de perturbación, con 18.835 registros; la prohibición de acercamiento, con 15.996; y la implementación del Botón Antipánico, con 5.395.

También se dispusieron:

4.602 prohibiciones de ingreso o reingreso al domicilio.

4.018 abstenciones de concurrir al domicilio de la denunciante.

2.345 derivaciones a tratamientos terapéuticos.

2.140 exclusiones del hogar.

1.654 derivaciones al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

667 cuotas alimentarias provisorias, categoría que incluye registros vinculados con alimentos, cuidado y comunicación provisoria.

Estas herramientas judiciales buscan resguardar derechos, prevenir la reiteración de hechos de violencia y responder a las necesidades particulares de cada situación, de acuerdo con los riesgos identificados y las condiciones de las personas involucradas.

Presentaciones digitales y nuevas herramientas de abordaje

El informe también destaca la incorporación de canales digitales para facilitar el acceso a la Justicia. Entre enero y octubre, la Oficina de Violencia de Género recibió 1.630 presentaciones a través de canales digitales y del Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV).

Según el organismo, esta herramienta, de reciente implementación, apunta a fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo y la articulación entre los distintos organismos que intervienen en estos casos.

La OVG funciona en el Centro Judicial de Género “Dra. Carmen María Argibay” del Superior Tribunal de Justicia. Entre sus funciones se encuentran la recepción y orientación ante situaciones de violencia, el desarrollo de herramientas de protección y la producción de información estadística para contribuir a mejorar las respuestas del sistema judicial.

El organismo señaló que estos datos permiten dimensionar las distintas formas de violencia, orientar las intervenciones y fortalecer las políticas de prevención y protección.