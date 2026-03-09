El estudio muestra que Entre Ríos fue la provincia con menor demanda energética dentro de la Región Centro, aunque también destaca que posee tarifas residenciales más bajas en comparación con las otras jurisdicciones analizadas.

Consumo de energía

De acuerdo al informe, Entre Ríos registró una demanda total de 399.278 MWh, lo que la ubica como la provincia con menor consumo energético de la Región Centro.

Ese volumen representa un 59 % menos que el registrado en Córdoba y un 66 % menos que el de Santa Fe, lo que refleja la diferencia de escala productiva y poblacional entre las provincias.

En términos per cápita, el consumo eléctrico entrerriano fue de aproximadamente 27 MWh por habitante, por debajo de Santa Fe (32 MWh) pero por encima de Córdoba (24 MWh).

Respecto de la evolución del consumo total durante el período analizado, el informe señala variaciones positivas en todas las provincias:

Santa Fe: +38 %

+38 % Buenos Aires: +20 %

+20 % Entre Ríos: +17 %

+17 % Córdoba: +10 %

Tarifas residenciales

El análisis también compara el costo de la energía para usuarios residenciales con un consumo de 250 kWh mensuales.

En el segmento de mayores ingresos (categoría N1), la tarifa más alta corresponde a Santa Fe, con una factura promedio de $82.878, seguida por Córdoba ($75.109) y Entre Ríos ($72.703).

Este orden se mantiene también en las categorías N2 y N3, por lo que Entre Ríos presenta las tarifas residenciales más bajas dentro de la Región Centro.

Según el informe, esta situación se explica en parte por medidas provinciales adoptadas durante 2025, entre ellas la reducción de la Tasa de Fiscalización y Control (Decreto Nº 943/25) y el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta el 31 de diciembre de 2025.

Usuarios comerciales e industriales

En el caso de los usuarios comerciales, considerando un consumo de 1.000 kWh mensuales, la factura eléctrica más alta corresponde a Córdoba, seguida por Santa Fe, mientras que Entre Ríos presenta el menor costo.

Para los usuarios industriales en media tensión (216.000 kWh), Santa Fe registra la tarifa más elevada, seguida por Córdoba y Entre Ríos.

En cambio, para la industria en baja tensión (108.000 kWh), el orden cambia levemente: Santa Fe mantiene el primer lugar en costos, seguida por Entre Ríos y Córdoba.

Comparación con el AMBA

El informe también incorpora un análisis comparativo con las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el servicio eléctrico es prestado por Edenor y Edesur.

En ese caso, se observan niveles tarifarios relativamente más bajos que en la Región Centro, situación que se explica en parte por la mayor densidad poblacional y las economías de escala en la prestación del servicio.

Precio mayorista de la energía

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el Precio Monómico registró una caída del 10 % en dólares, aunque en moneda local aumentó un 28 % en pesos.

Por su parte, el Precio Medio Estacional bajó 18 % en dólares, mientras que subió un 15 % en pesos.

El informe del Consejo Empresario aporta así un panorama actualizado sobre la situación energética en la Región Centro, con foco en el comportamiento del consumo y la evolución de las tarifas hacia finales de 2025.