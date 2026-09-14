El endeudamiento de las familias argentinas comenzó a mostrar nuevas señales de tensión durante julio. El financiamiento a personas físicas alcanzó los $99,4 billones, pero registró una caída del 0,7% en términos reales respecto de junio, aunque todavía se mantiene 4,7% por encima del nivel registrado un año atrás.

En este escenario, Entre Ríos presenta una mora del 14% sobre el monto total de los créditos otorgados a las familias, ubicándose entre las jurisdicciones con menores niveles de irregularidad del país.

Los datos surgen del informe “Crédito a las familias: radiografía provincial”, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el INDEC y la CEPAL.

La mora continúa creciendo a nivel nacional

A nivel país, la mora total alcanzó en julio el 18% del crédito, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y de 10,3 puntos en la comparación interanual.

De esta manera, la morosidad acumuló 21 meses consecutivos de aumento.

Sin embargo, el informe identifica una señal que podría marcar un cambio en la tendencia. Al analizar la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5 —la categoría de mayor irregularidad—, el indicador se ubicó en 11,8% y comenzó a mostrar signos de estabilización.

Según el estudio, esta medición permite complementar el análisis de la cartera y evitar las diferencias que pueden existir entre las empresas respecto del tratamiento de los créditos incluidos en la categoría de mayor irregularidad.

¿Cómo queda Entre Ríos frente al resto del país?

La situación provincial presenta diferencias importantes. La Rioja encabeza el ranking nacional de mora por monto, con el 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.

En el otro extremo aparecen La Pampa, con 9,6%; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.

No obstante, el informe advierte que todas las jurisdicciones registraron un aumento interanual de la mora por monto, por lo que el menor nivel relativo de Entre Ríos no implica que la provincia haya quedado al margen del deterioro general de la calidad crediticia.

Más de uno de cada cuatro deudores tiene algún saldo irregular

Otro dato que permite dimensionar el fenómeno es la cantidad de personas afectadas.

En julio, el 26,6% de los deudores a nivel nacional registraba al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y 8,3 puntos en comparación con julio del año anterior.

El comportamiento muestra que la problemática no se limita a grandes montos de endeudamiento, sino que alcanza a una proporción creciente de las personas que utilizan financiamiento.

El crédito también muestra señales diferentes según la provincia

La evolución del financiamiento tampoco fue uniforme en todo el territorio argentino.

En la comparación interanual, 21 de las 24 jurisdicciones todavía registran crecimiento real del crédito, mientras que tres presentan caídas.

En la comparación mensual, La Pampa tuvo el mejor desempeño, con una expansión real del 0,5%, mientras que Chaco registró la mayor contracción, con una caída del 2,1%.

En este contexto, el retroceso mensual del 0,7% registrado por el crédito a las familias a nivel nacional marca una señal de contracción luego de varios meses de expansión.

Los proveedores no financieros concentran la mayor mora

El informe también diferencia entre los créditos otorgados por el sistema financiero y aquellos correspondientes a proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Estos últimos representan el 14,6% del crédito total a las familias, equivalente a unos $14,5 billones, pero concentran una mora del 31,3%.

El sistema financiero, en cambio, reúne el 85,4% del crédito y registra una mora del 15,8%.

Las diferencias también aparecen entre provincias. La Rioja presenta la mayor participación de proveedores no financieros, que representan el 36% de su crédito provincial. Dentro de este segmento, las mayores tasas de mora corresponden a Misiones (39,3%), San Luis (36,8%) y Chaco (35,8%).

Un indicador para seguir de cerca

Los datos de julio dejan un escenario con señales contrapuestas para las familias argentinas. Por un lado, el crédito registró una caída real durante el mes y la mora total continuó aumentando. Por otro, la mora operativa comenzó a mostrar una posible estabilización.

Para Entre Ríos, el 14% de mora por monto coloca a la provincia entre las jurisdicciones con mejor comportamiento relativo, aunque el incremento interanual de la morosidad muestra que el deterioro también alcanza al territorio entrerriano.

La evolución de la mora operativa durante los próximos meses será, según el informe, uno de los principales indicadores para determinar si se trata de una primera señal de cambio de tendencia o simplemente de una pausa dentro del proceso de deterioro de la cartera crediticia.