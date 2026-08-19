Entre Ríos tuvo un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con casi 200 mil visitantes y una ocupación promedio del 51% en los principales destinos provinciales.

De acuerdo con los datos relevados por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), entre turistas y excursionistas llegaron a la provincia unas 198.330 personas durante el fin de semana.

Del total, se estimaron 117.355 turistas, que permanecieron al menos una noche en los destinos, y 80.975 excursionistas, que realizaron visitas por el día.

El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $16.794.656.583, impulsado principalmente por el turismo termal, las actividades vinculadas con la naturaleza y una amplia agenda de eventos.

El turismo termal volvió a ser uno de los grandes atractivos

Los complejos termales tuvieron un papel destacado durante el fin de semana largo.

Los 14 complejos termales distribuidos en las microrregiones Salto Grande, Tierra de Palmares, Caminos del Palacio, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano y Río Nativo recibieron visitantes durante las jornadas.

Entre los destinos con mejores niveles de ocupación se ubicaron Villa Elisa, con el 86%, y Federación, con el 65%.

La propuesta termal volvió a funcionar como uno de los principales factores de atracción, especialmente para quienes optaron por escapadas de corta duración.

Paraná Lee movilizó visitantes en la capital provincial

La agenda de eventos también tuvo un peso importante en el movimiento turístico.

En Paraná, la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee convocó durante cuatro jornadas a lectores, escritores, editoriales, librerías y visitantes.

La propuesta cultural se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana largo en la capital entrerriana, con actividades para distintos públicos y una importante presencia de visitantes.

Eventos y actividades en distintos puntos de Entre Ríos

La actividad turística no se concentró exclusivamente en las ciudades termales.

En Pueblo Belgrano se desarrolló el Festival de Carnes y la Copa Argentina de Asadores, mientras que Villaguay tuvo una agenda que incluyó el Campeonato Entrerriano de Karting, un torneo binacional de newcom, jineteadas y otras actividades deportivas.

A esto se sumaron propuestas organizadas en diferentes localidades de la provincia, entre ellas fiestas populares, ferias, encuentros culturales, actividades gastronómicas y eventos recreativos.

La diversidad de propuestas permitió distribuir el movimiento entre distintos destinos y generar actividad en sectores vinculados con la hotelería, gastronomía, comercio y servicios turísticos.

Naturaleza, campo y gastronomía completaron la oferta

Además de los eventos y las termas, los visitantes encontraron alternativas vinculadas con el turismo de naturaleza y las experiencias rurales.

Durante el fin de semana largo se registró movimiento en recorridos históricos, paseos comerciales, establecimientos rurales, espacios de pesca deportiva y bodegas.

También tuvieron protagonismo las propuestas gastronómicas, que forman parte de la estrategia provincial para diversificar la oferta y extender la permanencia de los visitantes.

Entre Ríos sostuvo el movimiento pese al escenario climático

El balance turístico se produjo además en un contexto marcado por contingencias climáticas en distintas zonas de la provincia.

Aun así, los destinos entrerrianos lograron mantener un nivel de actividad significativo, apoyados en una oferta que no depende exclusivamente de las playas o de las actividades al aire libre.

El turismo termal, los eventos culturales, las propuestas gastronómicas y las alternativas vinculadas con el patrimonio y la naturaleza permitieron sostener la llegada de visitantes.

Quedan cuatro fines de semana largos en el calendario

El presidente del Emturer, Jorge Satto, destacó el rol que tienen estos períodos para sostener la actividad turística durante los meses de menor movimiento.

“Los fines de semana largos son una herramienta que permite acompañar el sostenimiento del sector turístico durante todo el año”, señaló.

Satto recordó además que el calendario todavía contempla cuatro fines de semana largos, por lo que la provincia tendrá nuevas oportunidades para atraer visitantes y generar movimiento económico en sus destinos.

Con 198.330 visitantes, 51% de ocupación promedio y más de $16.794 millones de impacto económico, Entre Ríos cerró así otro fin de semana largo con un balance positivo para el sector turístico.