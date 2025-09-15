El Gobierno de Entre Ríos confirmó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que seguirá adelante con el juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de los excedentes de Salto Grande.

La presentación, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, reafirma la demanda de la provincia por el cumplimiento del acuerdo suscripto en 1998, que fijó el esquema de distribución de dichos recursos.

Los fondos en disputa

Desde la firma del convenio, Entre Ríos recibió más de 495 millones de dólares, aunque la mayor parte de esos fondos fueron transferidos hasta el año 2012. A partir de entonces, las remesas se redujeron drásticamente debido a un cambio en la metodología de cálculo aplicada por el gobierno nacional.

La provincia sostiene que esa modificación significó una pérdida significativa de recursos que debían destinarse al desarrollo local.

Respaldo normativo y decisión política

El gobierno entrerriano remarcó que la reciente normativa nacional, que restituye el sistema original de cálculo de precios, respalda la posición de la provincia y refuerza la determinación de sostener la causa en la Corte.

“Estos fondos son claves para el desarrollo de Entre Ríos”, subrayaron desde la administración provincial, al tiempo que reafirmaron la importancia de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional.