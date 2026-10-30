El Gobierno de Entre Ríos proyecta destinar $905.394 millones a obras de infraestructura durante 2027. La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y contempla intervenciones en establecimientos educativos, hospitales, rutas, redes sanitarias, infraestructura hídrica y viviendas.

Durante la exposición, el ministro Hernán Jacob explicó que la distribución de los recursos prevé asignar el 55% a nuevas obras y el 45% a proyectos que se encuentran en ejecución. El esquema busca incorporar nuevas intervenciones y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los trabajos iniciados.

Qué obras contempla el presupuesto 2027

Según detalló el funcionario, las principales líneas de inversión estarán destinadas a:

Infraestructura educativa y mantenimiento de edificios escolares.

Obras hospitalarias y sanitarias.

Infraestructura vial.

Obras hídricas.

Proyectos habitacionales.

Finalización de obras consideradas estratégicas en los distintos departamentos de la provincia.

La planificación también contempla trabajos de mantenimiento edilicio y obras de emergencia en escuelas, hospitales y otros edificios públicos.

Jacob sostuvo que el objetivo es avanzar con una política de obra pública basada en la planificación, la transparencia y el uso eficiente de los recursos provinciales.

«Este presupuesto busca consolidar una obra pública planificada, transparente y eficiente, que dé respuesta a las necesidades de los entrerrianos, garantice la continuidad de los proyectos prioritarios y sume al desarrollo de toda la provincia», expresó el ministro.

Participación de Vialidad e IAPV

En la presentación también participaron el jefe administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, quienes brindaron detalles sobre las inversiones y los proyectos correspondientes a sus respectivas áreas.

Además, acompañó al ministro el secretario de Coordinación General del Ministerio, Gonzalo Atencio.

Por parte del ámbito legislativo estuvieron presentes el senador Gustavo Vergara y el diputado provincial Bruno Sarubi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados.

El proyecto forma parte de la planificación presupuestaria provincial para 2027 y deberá continuar su tratamiento legislativo.