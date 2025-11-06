Entre Ríos es la primera provincia del país en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia (PFPI), una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación que promueve el acompañamiento integral a las familias y el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

El objetivo es garantizar condiciones equitativas para el desarrollo de niños y niñas, priorizando a aquellos que viven en contextos de mayor vulnerabilidad social.

“Cuidar a la niñez es cuidar el futuro. Desde el primer día, asumimos el compromiso de poner a la infancia en el centro de la agenda pública”, afirmó el gobernador Rogelio Frigerio, al anunciar la incorporación de Entre Ríos al programa nacional.

Una política que prioriza los primeros años

El Programa Federal de Primera Infancia tiene como propósito acompañar a las familias en la crianza de sus hijos, fortalecer vínculos afectivos saludables y promover entornos seguros y estimulantes durante los primeros años de vida.

Las acciones incluyen capacitaciones para equipos técnicos, asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil, y apoyo a estrategias de crianza positiva dentro de los hogares.

En Entre Ríos, la adhesión a esta política se articula con el trabajo sostenido que vienen realizando el Ministerio de Desarrollo Humano y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en materia de acompañamiento temprano y fortalecimiento familiar.

Trabajo conjunto con Nación

Durante el anuncio, Frigerio destacó la articulación entre provincia y Nación como un factor clave para lograr resultados duraderos:

“Estos acuerdos fortalecen las políticas de niñez y familia en todo el territorio provincial. Seguimos gestionando junto a Nación para mejorar la calidad de vida de las entrerrianas y los entrerrianos”, aseguró el mandatario.

El gobernador agradeció especialmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “por su compromiso y acompañamiento para con Entre Ríos. Cuando hay trabajo en equipo y decisión, las políticas se transforman en resultados concretos para la gente”, enfatizó.

Articulación provincial y territorial

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, subrayó la importancia de planificar políticas a largo plazo que consoliden el desarrollo infantil:

“Estamos convencidos de que el camino para consolidar políticas públicas pensando en el futuro de nuestros niños es desarrollando estrategias de planificación. Celebramos la inserción en este programa que se acoplará al trabajo que venimos desarrollando en territorio”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, resaltó la continuidad y el impacto de la articulación con Nación:

“Esta articulación con el Programa Federal se suma al trabajo sostenido que venimos realizando en territorio para acompañar a las familias entrerrianas. Cada paso que damos en primera infancia es una inversión en el presente y el futuro de nuestra provincia”, afirmó.

Una inversión en equidad y desarrollo

Con esta adhesión, Entre Ríos se posiciona como provincia pionera en la implementación del Programa Federal de Primera Infancia.

La incorporación representa una inversión en acompañamiento, oportunidades y equidad, entendiendo que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo integral de las personas.

El trabajo conjunto entre Nación, Provincia y gobiernos locales permitirá fortalecer la red de Centros de Desarrollo Infantil, mejorar la capacitación de los equipos y ampliar el alcance de las políticas de cuidado y acompañamiento temprano en todo el territorio entrerriano.