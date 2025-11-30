En el marco de la presentación oficial de la temporada de verano de Entre Ríos en la Casa de la Provincia en Buenos Aires, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el excelente desempeño turístico registrado durante el último fin de semana largo y aseguró que la proyección para los próximos meses es “más que alentadora”.

En diálogo con Radio Zona Concordia, Colello celebró que la provincia haya alcanzado más del 95% de ocupación, un índice que ubicó a Entre Ríos “muy por encima de la media nacional” y que, según sostuvo, “confirma que la provincia tiene con qué competir y atraer turistas de todo el país”.

“El fin de semana largo fue una antesala de lo que esperamos para este verano. Entre Ríos tiene termas, tiene ríos, tiene paisajes, tiene atardeceres, tiene al Carpi —que ya es una marca registrada—, pero, sobre todo, tiene algo fundamental: su gente”, expresó. “Los entrerrianos sabemos recibir bien, y quien nos visita siempre quiere volver”.

Impulso político y trabajo conjunto con el sector privado

El funcionario remarcó que los buenos resultados no responden al azar, sino a una política turística sostenida impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. En ese sentido, subrayó que Entre Ríos figura entre los destinos más elegidos según CAME y que ello implica “redoblar esfuerzos”.

“El turismo es una de las principales industrias generadoras de empleo privado, y la decisión del gobierno es acompañarla de forma permanente”, afirmó Colello. También repasó las principales acciones estructurales desarrolladas en el último año, entre ellas:

la creación del Ente Mixto de Turismo ,

, el impulso a las microregiones turísticas ,

, la elaboración de una guía para promover inversiones ,

, y la incorporación del sector a la Ley RINI, que otorga beneficios impositivos a quienes desarrollen proyectos turísticos en la provincia.

El secretario general destacó además el rol del sector privado: “Esto no se hace solo desde el Estado. Nuestro trabajo es escuchar, entender qué necesitan y ponernos a disposición. Entre Ríos tiene una riqueza natural y cultural enorme, y hoy tiene una planificación para convertir esa riqueza en empleo y desarrollo”.

Una provincia con identidad turística y propuestas variadas

Durante la presentación en Buenos Aires, Colello remarcó la diversidad de propuestas que ofrece Entre Ríos: playas, termas, fiestas populares, carnavales, pesca deportiva y una oferta cultural y gastronómica en permanente crecimiento.

“Tenemos una ubicación envidiable, estamos cerca de todo. Y tenemos historia, identidad y hospitalidad. Hay mil motivos para visitar Entre Ríos, pero lo más importante es que quienes vengan se vayan con ganas de volver”, señaló.

Carpi, la figura del turismo entrerriano

Consultado por la repercusión de Carpi, el carpincho que se convirtió en símbolo de la campaña turística provincial, Colello no dudó: “Carpi llegó para quedarse. Es una estrella del turismo. Más allá de su simpatía, lo que dice Carpi es verdad: Entre Ríos tiene con qué. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea uno de los destinos más elegidos del país y ocupar el lugar que nos merecemos”.