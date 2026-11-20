Entre Ríos presentó en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, su propuesta turística para el verano 2027, bajo el concepto “Entre Ríos, friendly por naturaleza”. El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y tuvo un formato diferente al de las presentaciones tradicionales: prestadores y referentes turísticos de distintas localidades compartieron sus experiencias e invitaron a descubrir los destinos de la provincia.

La actividad contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto. La conducción estuvo a cargo de la periodista entrerriana Maju Lozano.

Durante el encuentro, los protagonistas fueron quienes trabajan en la actividad turística y reciben a los visitantes. A través de relatos, música y distintas intervenciones, mostraron la variedad de propuestas que ofrece Entre Ríos para las vacaciones.

70 destinos y 10 microrregiones

Frigerio destacó la identidad hospitalaria de la provincia y el trabajo conjunto entre sus destinos turísticos.

"70 destinos turísticos distribuidos en 10 microrregiones que trabajan en equipo para ofrecerse al turismo. Friendly por naturaleza resume muy bien lo que somos: amigables. Gente que está contenta de que nos vengan a visitar. Y eso es lo que logra que cada una de las personas que nos visita, siempre vuelva", expresó.

El gobernador también remarcó la importancia del turismo como motor de desarrollo económico y generación de empleo, e invitó a visitantes de Argentina y otros países a elegir la provincia durante el verano.

Por su parte, Daniel Scioli valoró la estrategia de promoción y el formato elegido para el lanzamiento. "Me encanta lo que hacen. Esta actitud de salir a buscar al turista, a invitarlo. Es un destino turístico con mística. Este encuentro, esta propuesta friendly marca el liderazgo que ya tiene Entre Ríos en la actividad", manifestó.

Satto, en tanto, destacó el protagonismo de los prestadores y señaló que la presentación buscó mostrar no solamente los atractivos de la provincia, sino también la manera en que sus comunidades reciben a quienes la visitan.

Termas, naturaleza, gastronomía y fiestas populares

La presentación recorrió diferentes propuestas turísticas de Entre Ríos. Entre ellas se mencionaron los museos y el Palacio San José, las áreas naturales protegidas, el Parque Nacional El Palmar, el astroturismo y las excursiones.

También tuvieron espacio la gastronomía regional, los productos del río, los asados, quesos, dulces y vinos, además de los viñedos y bodegas entrerrianas.

La oferta incluye los 16 parques termales de la provincia, espacios de bienestar y parques acuáticos, junto con los carnavales y otras fiestas populares que forman parte de la agenda cultural de distintas localidades.

Turismo con mascotas y apertura de temporada

Uno de los ejes de la campaña es la posibilidad de viajar con mascotas. En ese marco, al finalizar el encuentro se firmaron convenios con empresas prestadoras para ampliar la red provincial del programa Entre Ríos Pet Friendly, destinado a extender los servicios y espacios que faciliten los viajes en familia junto a los animales de compañía.

El lanzamiento realizado en Buenos Aires anticipó la apertura oficial de la temporada de verano 2027, prevista para el viernes 27 de noviembre en Federación.

Con esta presentación, la provincia busca convocar a turistas de distintos puntos del país a través de una propuesta que combina naturaleza, termas, cultura, gastronomía, fiestas populares y una identidad turística basada en la hospitalidad y la cercanía.