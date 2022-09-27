Más de 120 estudiantes, jóvenes y adolescentes se encontrarán este jueves 29 de septiembre en Villaguay para celebrar la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita. En el marco del mismo programa los abuelos y abuelas tendrán su encuentro el miércoles 28 en Federación.

Los Juegos culturales entrerrianos Evita cuentan con más de 15 años de historia. La iniciativa tendrá esta semana sus finales provinciales de adultos mayores y de jóvenes, para saber quienes representarán a la Provincia en las instancias nacionales. Este programa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se articula en el territorio con diferentes municipios.

Para los jóvenes las categorías son Teatro Unipersonal, Teatro Grupal, Cuento, Poesía, Danza Individual, Danza Pareja, Video Minuto, Fotografía, Pintura/Dibujo, Canto Solista, Conjunto Musical, Historieta, y Freestyle. Este jueves las y los jóvenes se reunirán en Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Villaguay a partir de las 9:00 horas. La final nacional tendrá lugar en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre.

Además, las abuelas y abuelos que participan del Programa se reunirán el 28 de septiembre en la Casa de la Cultura de la ciudad de Federación a partir de las 14:00 horas. Para ellos y ellas las categorías en competencia son: Poesía, Cuento, Canto Solista, Pintura/Dibujo, Pareja de Danza y Fotografía. Este segmento está co-organizado con la Secretaría de Deportes de la Provincia. Los abuelos y abuelas entrerrianos viajarán a San Luis del 07 al 11 de noviembre donde tendrán su encuentro nacional.

Para estas instancias finales la Secretaría de Cultura de Entre Ríos convocó a artistas y profesionales de la gestión cultural para ser jurados en cada una de las disciplinas, y así llegar a una representación de calidad que contenga el lema de este año: “Somos litoral”.