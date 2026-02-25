Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la provincia de Entre Ríos atravesó un marcado deterioro de su mercado de trabajo formal. En ese período se perdieron 868 empleadores con trabajadores registrados (-5%), al pasar de 17.405 a 16.537 firmas, y se destruyeron 6.416 puestos de trabajo registrados (-2,3%), con una caída de 281.045 a 274.629 trabajadores.

Los datos surgen de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advirtió sobre el impacto estructural del retroceso en el entramado productivo provincial.

Fuerte retroceso en sectores clave

El informe señala que la pérdida de empleadores se concentró en actividades centrales para la economía entrerriana. En términos absolutos, el sector más afectado fue el Comercio, con 231 empleadores menos. Le siguieron la industria manufacturera (-105) y el transporte y almacenamiento (-101).

A su vez, los servicios profesionales, la actividad agropecuaria, el turismo y la construcción acumularon en conjunto 317 empleadores menos, profundizando la retracción del tejido empresarial.

Si se observa la caída en términos relativos, el impacto más severo se registró en servicios artísticos, culturales y deportivos (-18,3%), construcción (-12,4%) y servicios de organizaciones extraterritoriales (-12,0%), lo que da cuenta de una contracción extendida y heterogénea.

Destrucción de empleo: construcción a la cabeza

En materia de empleo, la contracción estuvo explicada principalmente por el desplome en la construcción, que perdió 3.207 puestos de trabajo registrados. También mostraron fuertes caídas el transporte y almacenamiento (-664) y la industria manufacturera (-649).

Algunos sectores exhibieron incrementos puntuales, como el agro (+966) y el comercio (+754), pero esos repuntes no lograron compensar la pérdida general de empleo formal en la provincia.

En términos porcentuales, la caída fue particularmente severa en construcción (-38,2%), administración pública (-37%) y servicios inmobiliarios (-18,7%), configurando un escenario de retroceso generalizado en actividades estratégicas.

El impacto desigual: pymes en el centro de la crisis

El análisis por tamaño de empresa revela uno de los datos más significativos del informe. El 98,2% de los puestos perdidos —6.301 empleos— se concentró en empleadores de hasta 500 trabajadores. Este segmento también explicó prácticamente toda la desaparición de firmas: 872 empleadores menos (-5,03%).

En contraste, las grandes empresas mostraron un leve crecimiento en cantidad (+4 empleadores) y casi no redujeron personal (-115 puestos, equivalente a -0,1%), lo que evidencia que el ajuste impactó con mayor dureza sobre las pequeñas y medianas empresas.

Un tejido productivo debilitado

El estudio del CEPA describe así un escenario crítico para la provincia: menos empresas, menos empleo formal y una crisis que afecta de manera desproporcionada a las pymes, históricamente motor del trabajo registrado en Entre Ríos.