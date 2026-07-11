Entre Ríos volvió a decir presente en Caminos y Sabores, una de las ferias gastronómicas y turísticas más importantes de Argentina, que se desarrolla hasta este domingo en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. A través de un stand institucional, la provincia promociona su oferta turística y exhibe el trabajo de emprendedores y productores regionales ante miles de visitantes argentinos y extranjeros.

La participación entrerriana es fruto de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), las microrregiones turísticas y el sector privado, con el objetivo de fortalecer la presencia de los productos locales en nuevos mercados y difundir los atractivos turísticos de la provincia.

Durante la inauguración oficial, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, destacó la importancia de acompañar a quienes generan valor agregado en Entre Ríos.

"Acompañamos el esfuerzo de quienes emprenden y, en esta oportunidad, lo hacemos acercándolos a una de las vidrieras más importantes del país, donde participan representantes de casi todas las provincias", señaló.

Por su parte, el presidente del Emturer, Jorge Satto, remarcó que la diversidad productiva entrerriana se refleja también en la oferta turística.

"Siempre es importante participar en Caminos y Sabores. Entre Ríos tiene una enorme variedad de propuestas y por eso trabajamos junto al Ministerio de Desarrollo Económico para traer a 20 expositores que representan esa riqueza productiva y turística", afirmó.

Productores que llevan el sabor entrerriano a Buenos Aires

La feria reúne a emprendedores de distintos puntos de la provincia que aprovechan el evento para mostrar sus productos y generar nuevos vínculos comerciales.

Desde Gualeguay, Patricia Coarasa, de Pecanes PC, valoró la posibilidad de dar a conocer la producción de nuez pecán.

"Es un orgullo representar a nuestra ciudad y a Entre Ríos. Trabajamos de manera muy orgánica y es muy valioso poder contarle directamente al consumidor cómo elaboramos nuestros productos", expresó.

También participa la Cooperativa Apícola Cosechas del Tala, integrada por 24 productores de Rosario del Tala. Su representante, Héctor Pereira, destacó la oportunidad de presentar su miel fraccionada ante un público proveniente de distintos lugares del país.

Desde Concordia, Julieta Escobar, de Be Berry, dedicada a la elaboración de alimentos a base de arándanos, señaló que la feria les brinda una importante visibilidad comercial.

"Es la segunda vez que participamos y estamos muy conformes porque, además de mostrar nuestros productos, las ventas vienen siendo muy buenas", comentó.

En tanto, Tamara Fanta, de Gran Jardín Infusiones, empresa radicada en Paraná, resaltó el interés del público por sus blends elaborados con plantas autóctonas y materias primas provenientes de productores agroecológicos.

Por su parte, Federico Delaloye, de Fernetería Pardalis, de Colón, destacó que la feria les permite competir con marcas consolidadas y presentar un producto artesanal elaborado exclusivamente con hierbas naturales.

Turismo y producción, una estrategia conjunta

Además de los emprendedores, Entre Ríos promociona en la feria las propuestas de las microrregiones Tierra de Palmares, Salto Grande, Rincones del Centro, Lomadas y Humedales, Caminos Costeros, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, El Paraná y sus Aldeas y Caminos del Palacio, buscando atraer nuevos visitantes durante todo el año.

La oferta provincial se completa con una amplia variedad de productos regionales, entre ellos alfajores, miel, nuez pecán, bebidas artesanales, vinos entrerrianos, licores, vermut, gin, aperitivos, infusiones y alimentos naturales, que reflejan la diversidad productiva y el crecimiento de los emprendimientos locales.