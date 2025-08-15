Entre Ríos dijo presente en Expo Real Estate Argentina, un importante encuentro de inversiones y desarrollo inmobiliario, que se llevó adelante los días miércoles y jueves en Capital Federal.

La participación se dio de manera conjunta entre integrantes del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) y el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, en una acción que buscó posicionarlo como un territorio atractivo para el desarrollo inmobiliario, turístico y de inversiones sostenibles.

La delegación entrerriana se destacó al ser la única provincial en la actividad, lo que reforzó su visibilidad ante desarrolladores, inversores, profesionales del sector y actores clave del mercado, atentos a las oportunidades que ofrece el destino en materia de inversión inmobiliaria y crecimiento turístico.

Este tipo de espacios promueven la innovación, la planificación urbana y los vínculos estratégicos entre sectores públicos y privados, en articulación con el rubro inmobiliario como una herramienta clave para fortalecer el desarrollo regional.

La participación en Expo Real Estate se enmarca en una estrategia que busca fomentar las inversiones, impulsar el crecimiento del mercado inmobiliario y potenciar a Entre Ríos como un destino atractivo para ello.