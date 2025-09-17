La provincia de Entre Ríos participará de la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en el predio ferial de La Rural, en Palermo. Con la presencia de más de 130 mil visitantes y profesionales del sector, el evento es considerado uno de los encuentros turísticos más convocantes de la región.

El stand entrerriano, coordinado por la Secretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, estará ubicado en el Sector Litoral del Pabellón Nacional y representará a las diez microrregiones turísticas de la provincia. Allí, los asistentes podrán acceder a informes turísticos, propuestas recreativas, degustaciones y disfrutar de la cocina en vivo de chefs que presentarán platos típicos elaborados con productos regionales.

“El espacio de la FIT es una vidriera fundamental para Entre Ríos. Nos permite mostrar el potencial de nuestras microrregiones, con la diversidad de experiencias que hacen de la provincia un destino atractivo y elegible durante todo el año”, destacó el secretario de Turismo, Jorge Satto.

Gastronomía, carnavales y experiencias para todos

Además de la gastronomía, los carnavales entrerrianos tendrán un lugar central en la feria con presentaciones especiales, reflejando el brillo y la identidad cultural de la provincia. La propuesta se completará con actividades para familias, jóvenes y viajeros, incluyendo juegos, espacios de entretenimiento y acciones de promoción.

Presencia también en el sector Outdoor

La provincia también participará en el sector Outdoor, un espacio innovador de la FIT que reúne ofertas de turismo alternativo: alojamientos no tradicionales, deportes acuáticos, terrestres y aéreos, excursiones, viajes educativos y medios de transporte. En ese marco, Entre Ríos se sumará a la acción conjunta con Flecha Bus, reforzando su posicionamiento como un destino cercano y accesible para escapadas y vacaciones.

Con esta estrategia, la provincia busca consolidarse entre las principales opciones turísticas del país, mostrando la riqueza de su patrimonio natural, cultural y gastronómico.