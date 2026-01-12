Se dieron a conocer los resultados correspondientes a Entre Ríos del relevamiento nacional “Apuestas Online y Adolescencia”, realizado por la Cruz Roja Argentina, que revela una creciente presencia del juego digital entre jóvenes de la provincia. El estudio se llevó a cabo en 40 escuelas entrerrianas, con una muestra de 3.443 adolescentes, y expone que más del 16 por ciento participó alguna vez en apuestas online.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 de agosto y el 3 de octubre del año pasado en instituciones educativas estatales y privadas de seis localidades. Los resultados permiten dimensionar una problemática que ya forma parte de la agenda educativa y sanitaria.

“Este informe es importante porque nos permite dimensionar una problemática que la provincia viene abordando desde la prevención. Contar con estos datos concretos nos ayuda a fortalecer las políticas educativas de cuidado que se desarrollan en las escuelas, focalizando en los consumos digitales”, expresó Florentina López, coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo del Consejo General de Educación.

Un fenómeno extendido y socialmente visible

Según el informe, el 16 por ciento de los adolescentes entrerrianos apostó al menos una vez, mientras que un 40 por ciento no participa directamente, pero conoce a alguien cercano que sí lo hace, lo que evidencia una fuerte exposición social. En tanto, un 27 por ciento no tiene contacto directo ni indirecto con la práctica, y un 17 por ciento manifestó no haber escuchado nunca sobre el tema.

La participación es notablemente mayor entre varones (23 por ciento) que entre mujeres (9 por ciento) y aumenta en la adolescencia media y tardía. A nivel territorial, los porcentajes se mantienen similares en todas las localidades relevadas, con valores que oscilan entre el 15 y el 20 por ciento, lo que confirma que se trata de un fenómeno transversal en la provincia.

Acceso fácil y controles insuficientes

El estudio advierte que el ingreso a las plataformas resulta altamente accesible. El 83 por ciento de los jóvenes utiliza billeteras virtuales y el 46 por ciento recibió ayuda de una persona cercana para comenzar a apostar. Además, entre el 82 y el 94 por ciento percibe el acceso como fácil, y entre el 38 y el 46 por ciento cree, de manera errónea, que no existen restricciones legales por edad, lo que evidencia deficiencias en los mecanismos de control y mayores niveles de vulnerabilidad.

Motivaciones y percepción del riesgo

Las principales motivaciones para apostar combinan curiosidad (86 por ciento), entretenimiento (83 por ciento) y expectativas económicas (61 por ciento), con una fuerte influencia del entorno social y la publicidad digital.

A pesar de ello, la percepción del riesgo es elevada: entre el 67 y el 85 por ciento reconoce la posibilidad de adicción, endeudamiento y consecuencias emocionales, así como impactos negativos en el sueño, el rendimiento escolar y las relaciones personales, especialmente entre las mujeres.

La importancia de la prevención

López remarcó que los resultados “refuerzan la necesidad de intervenciones integrales que fortalezcan la regulación, acompañen a las familias y a las escuelas y promuevan una educación digital crítica orientada al cuidado, la prevención y la protección de derechos”.

En ese sentido, explicó que desde la Coordinación se elaboraron materiales teóricos, marcos normativos, orientaciones para la intervención y propuestas didácticas específicas sobre apuestas online, además de conversatorios y formaciones vinculadas a los consumos digitales.

“El estudio del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, junto al Centro de Referencia e Investigación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, remarca la necesidad de continuar y profundizar estas líneas de trabajo”, concluyó.

Los resultados del relevamiento posicionan a Entre Ríos frente a un desafío urgente: fortalecer la prevención, el acompañamiento y la educación digital para proteger a adolescentes frente a un fenómeno que avanza de manera silenciosa pero sostenida.