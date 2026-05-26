La Federación Agraria Argentina Entre Ríos (FAAER) informó que, tras la finalización del primer operativo de vacunación de 2026 contra la fiebre aftosa, desde el Consejo de Administración de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) se confirmó que el rodeo vacuno de la provincia alcanza un total de 4.349.331 cabezas, manteniéndose en términos generales sin variaciones significativas respecto de campañas anteriores.

El relevamiento, realizado en el marco del esquema sanitario dispuesto para el control y prevención de la enfermedad, también indicó que fueron alcanzadas 44.768 unidades productivas distribuidas en todo el territorio entrerriano, reflejando la magnitud del trabajo sanitario desarrollado en una de las principales provincias ganaderas del país.

Desde Fucofa señalaron que, pese a movimientos habituales dentro del sistema productivo, el stock bovino provincial se mantuvo estable, lo que representa un dato importante para el sector agropecuario y para el monitoreo sanitario que lleva adelante el organismo junto con productores y entidades rurales.

Animales no vacunados por disposición del Senasa

En el informe también se precisó que, por disposición expresa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), 67.105 bovinos de feedlot habilitados y radicados en Entre Ríos no fueron inoculados durante esta campaña, en cumplimiento de criterios específicos establecidos para este tipo de establecimientos.

No obstante, estos animales fueron contabilizados dentro del rodeo provincial total, por lo que el panorama ganadero general no presentó modificaciones sustanciales.

Distribución del rodeo por categorías

De acuerdo con el detalle difundido, la composición del rodeo bovino entrerriano se distribuye de la siguiente manera:

1.789.379 vacas

79.802 toros

22.165 toritos

1.137.403 terneros

411.188 novillos

407.906 novillitos

501.488 vaquillonas

67.105 bovinos de feedlot

Estos números reflejan la diversidad y estructura productiva del sector ganadero entrerriano, una actividad clave para la economía regional y para la cadena cárnica nacional.