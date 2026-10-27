El Gobierno de Entre Ríos informó que toda la provincia continúa bajo nivel verde de alerta meteorológica, según el monitoreo diario realizado junto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

Esta clasificación indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos para la población.

Sin embargo, el seguimiento de los niveles de los ríos muestra que varias localidades registran una tendencia creciente, mientras que en otras las alturas se mantienen en descenso. Los datos corresponden a las 00:00 del martes 27 de octubre, con excepción de Ibicuy, cuyo registro informado corresponde al lunes 26.

Cómo están los ríos en Entre Ríos

Los registros oficiales indican que en Concordia, Colón, Federación y Concepción del Uruguay los niveles se encontraban en descenso. En cambio, Gualeguaychú, La Paz, Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria registraban una tendencia creciente.

Río Uruguay

Concordia: 9,09 metros, en baja. La altura de alerta es de 11 metros y la de evacuación, de 12,50 metros. No se registran evacuados.

9,09 metros, en baja. La altura de alerta es de 11 metros y la de evacuación, de 12,50 metros. No se registran evacuados. Colón: 5,76 metros, en baja. La alerta se establece en 7,10 metros y la evacuación, en 7,90 metros. No se registran evacuados.

5,76 metros, en baja. La alerta se establece en 7,10 metros y la evacuación, en 7,90 metros. No se registran evacuados. Federación: 2,41 metros, en baja. La altura de alerta es de 3,90 metros y la de evacuación, de 4,20 metros. No se registran evacuados.

2,41 metros, en baja. La altura de alerta es de 3,90 metros y la de evacuación, de 4,20 metros. No se registran evacuados. Concepción del Uruguay: 4,68 metros, en baja. La alerta se ubica en 5,30 metros y la evacuación, en 6,30 metros. No se registran evacuados.

4,68 metros, en baja. La alerta se ubica en 5,30 metros y la evacuación, en 6,30 metros. No se registran evacuados. Gualeguaychú: 2,72 metros, en creciente. La altura de alerta es de 3,50 metros y la de evacuación, de 3,80 metros. No se registran evacuados.

2,72 metros, en creciente. La altura de alerta es de 3,50 metros y la de evacuación, de 3,80 metros. No se registran evacuados. Boca Gualeguaychú: 2,60 metros, en creciente. La alerta se establece en 2,80 metros y la evacuación, en 3,10 metros.

Río Paraná y otros cursos de agua

La Paz: 5,71 metros, en creciente. La altura de alerta es de 5,80 metros y la de evacuación, de 6,15 metros. No hay evacuados, aunque una familia se autoevacuó.

5,71 metros, en creciente. La altura de alerta es de 5,80 metros y la de evacuación, de 6,15 metros. No hay evacuados, aunque una familia se autoevacuó. Hernandarias: 4,83 metros, en creciente. La alerta se ubica en 5,50 metros y la evacuación, en 6 metros. No se registran evacuados.

4,83 metros, en creciente. La alerta se ubica en 5,50 metros y la evacuación, en 6 metros. No se registran evacuados. Paraná: 4,16 metros, en creciente. La altura de alerta es de 4,70 metros y la de evacuación, de 5 metros. No se registran evacuados.

4,16 metros, en creciente. La altura de alerta es de 4,70 metros y la de evacuación, de 5 metros. No se registran evacuados. Diamante: 4,50 metros, en creciente. La alerta se establece en 5,30 metros y la evacuación, en 5,50 metros. No se registran evacuados.

4,50 metros, en creciente. La alerta se establece en 5,30 metros y la evacuación, en 5,50 metros. No se registran evacuados. Victoria: 3,93 metros, en creciente. La altura de alerta es de 4,60 metros y la de evacuación, de 4,90 metros. No se registran evacuados.

3,93 metros, en creciente. La altura de alerta es de 4,60 metros y la de evacuación, de 4,90 metros. No se registran evacuados. Ibicuy: 1,10 metros, en baja, según el registro del 26 de octubre. La altura de alerta es de 2 metros y la de evacuación, de 2,30 metros. No se registran evacuados.

Seguimiento de la situación

Aunque el nivel meteorológico permanece en verde para toda la provincia, los registros hidrométricos permiten observar la evolución de los ríos y la distancia respecto de los niveles de alerta y evacuación en cada localidad.

El monitoreo continuará para seguir la evolución de las condiciones meteorológicas y de los cursos de agua en Entre Ríos.