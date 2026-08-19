La agricultura entrerriana cerró la campaña 2025/26 con una producción récord de 10.025.570 toneladas de granos, según el informe elaborado por especialistas del Sistema de Información Agrícola de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

El volumen representa un crecimiento del 20% respecto de la campaña anterior, equivalente a 1.702.225 toneladas adicionales. Además, se convirtió en el mayor registro de producción de los últimos 25 años y superó el anterior récord, alcanzado durante el ciclo 2023/24.

En aquella campaña se habían producido 8.817.415 toneladas, por lo que el nuevo registro marca un incremento de 1.208.155 toneladas, equivalente al 14%.

Más superficie sembrada y agrícola

El récord productivo estuvo acompañado por una expansión de la superficie destinada a la actividad agrícola.

Durante el ciclo 2025/26 se sembraron 2,68 millones de hectáreas, un 10% más que en la campaña anterior. En términos absolutos, significó la incorporación de 241.750 hectáreas.

Por su parte, la superficie agrícola alcanzó 1,91 millones de hectáreas, con un crecimiento interanual del 6%, equivalente a unas 113.350 hectáreas adicionales.

Los datos muestran así un incremento tanto del área sembrada como de la superficie efectivamente destinada a la producción agrícola.

Soja y maíz concentran la mayor parte del área estival

El informe diferencia entre los cultivos invernales y estivales.

Los cultivos de invierno —principalmente trigo, lino y brassicáceas— ocuparon unas 769.100 hectáreas, equivalentes al 29% de la superficie sembrada.

Dentro de este grupo, el trigo tuvo un claro predominio y concentró aproximadamente el 95% del área.

Los cultivos estivales, en tanto, representaron el 71% de la superficie sembrada, con unas 1,91 millones de hectáreas.

En este segmento se incluyeron soja, maíz, girasol, arroz y sorgo, aunque la producción estuvo fuertemente concentrada en los dos principales cultivos.

Soja y maíz reunieron el 93% de la superficie estival. La soja representó el 64%, mientras que el maíz explicó otro 29%.

El campo vuelve a marcar su peso en la economía entrerriana

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó los resultados del informe y puso el foco en el impacto que genera la actividad agropecuaria sobre el conjunto de la economía provincial.

“Los datos duros que proporcionó la Bolsa de Cereales revelan una vez más el potencial del agro. El campo y su industria suman a la economía de manera genuina; generando inversión y desarrollo”, sostuvo.

El funcionario señaló además que el rol del Estado debe estar orientado a acompañar la inversión y la iniciativa privada mediante herramientas específicas.

En ese sentido, mencionó el seguro multirriesgo agrícola para el maíz, anunciado recientemente por el gobernador Rogelio Frigerio, y el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

Según indicó Bernaudo, este último régimen ya cuenta con 156 empresas inscriptas y compromisos de inversión vinculados con la generación de 2.560 puestos de trabajo en Entre Ríos.

Un récord que consolida al agro entrerriano

Los números de la campaña 2025/26 reflejan un fuerte crecimiento de la producción agrícola provincial y permiten establecer un nuevo máximo en la serie histórica de los últimos 25 años.

Con más de 10 millones de toneladas producidas, un incremento del área sembrada y una fuerte participación de soja y maíz, Entre Ríos cerró uno de sus mejores ciclos agrícolas del siglo.

El desafío para las próximas campañas estará puesto en sostener los niveles de productividad y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad de respuesta frente a los factores climáticos, económicos y tecnológicos que condicionan cada ciclo productivo.