La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, y tiene como objetivo facilitar el acceso a cursos, talleres, diplomaturas y certificaciones orientadas al desarrollo profesional y educativo.

Según se informó, la plataforma centraliza ofertas de capacitación que hasta ahora se encontraban dispersas en distintos organismos e instituciones, permitiendo a los usuarios conocer las alternativas disponibles y acceder a información sobre modalidades de cursado, certificaciones y contenidos.

Formación para los nuevos desafíos laborales

La propuesta incluye capacitaciones en áreas vinculadas a la transformación digital y las nuevas demandas del mercado laboral. Entre los temas disponibles figuran inteligencia artificial, programación, marketing digital, comercio electrónico, productividad digital, diseño, gestión de proyectos, herramientas colaborativas, comunicación y empleabilidad.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa apunta a promover la formación continua y el desarrollo de habilidades tecnológicas consideradas cada vez más necesarias tanto en el ámbito educativo como en el mundo del trabajo.

La modalidad de cursado es virtual, lo que permite ampliar el acceso a personas de diferentes localidades de la provincia y favorecer la inclusión digital.

Trabajo conjunto con instituciones y empresas

La oferta formativa se desarrolla en articulación con instituciones educativas y empresas vinculadas al sector tecnológico. Entre las organizaciones participantes se encuentran AWS, Cisco, Huawei y Banco Entre Ríos, además de otros actores del ecosistema de innovación y educación.

Desde la Secretaría de Modernización destacaron que la creación de Academia Digital Entre Ríos forma parte de una estrategia orientada a ampliar las oportunidades de capacitación y fortalecer el acceso al conocimiento en todo el territorio provincial.

A través de la plataforma, los usuarios podrán consultar las propuestas disponibles, acceder a información actualizada sobre cada capacitación y vincularse con herramientas de aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias digitales para los desafíos actuales.