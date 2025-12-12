El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026, en un acto realizado en el muelle histórico y la explanada de la playa municipal. “Tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro para recibir a los turistas y que se sientan como en su casa”, sostuvo el mandatario al presentar la propuesta estival de la provincia.

Acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el secretario de Turismo, Jorge Satto, y el intendente local, Manuel Tennen, Frigerio remarcó la importancia de anticipar la apertura de la temporada. “Era muy importante que inauguráramos la temporada de verano hoy. Tenemos que hacerlo cuanto antes porque el verano se nos viene encima, pero también porque hoy se cumplen dos años de gestión”, afirmó.

El gobernador recordó que el turismo fue uno de los sectores más golpeados en los últimos años. “Han sido dos años complicados para todos y quizá para ningún otro sector como el turismo, que se la ha aguantado y con el que hemos trabajado juntos”, expresó.

Trabajo articulado y microrregiones turísticas

En un clima festivo junto a autoridades, emprendedores y vecinos, Frigerio puso en valor el trabajo coordinado entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado. Destacó especialmente la implementación de las 10 microrregiones turísticas como herramienta para consolidar y diversificar la oferta provincial.

“La creación de estas microrregiones tiene que ver con dejar de competir para trabajar en conjunto, para traer más turistas y mejorar la oferta turística de nuestra provincia”, señaló.

Además, resaltó la belleza natural del territorio. “Miren lo que es este río, miren lo que es esta ciudad”, dijo al considerar a Villa Urquiza una de las principales puertas de entrada al verano entrerriano.

Infraestructura, seguridad y alivio fiscal

Frigerio también mencionó obras y políticas que fortalecen al sector, entre ellas la mejora en los accesos viales. “Qué bueno que está ahora venir a Paraná por la 12, porque la arreglaron después de muchísimo tiempo. Eso mejora la oferta turística”, afirmó.

Además, destacó el impacto de las políticas de seguridad, el avance en comunicaciones y las medidas de alivio fiscal. “Un Estado promoviendo el turismo, desgravando positivamente al sector e impulsando medidas como el subsidio de energía en tiempos difíciles, tiene un impacto directo”, sostuvo.

Finalmente, reivindicó la identidad entrerriana como un valor central para el desarrollo turístico. “Somos la provincia más linda de la Argentina, con los paisajes más lindos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve, y ese tiene que ser nuestro lema”, concluyó.

“Un hecho histórico para Villa Urquiza”

El intendente Manuel Tennen celebró la trascendencia del acto y resaltó la participación del gobernador. “El eje fundamental de hoy es el turismo y, con ello, todo el potencial que se despliega y se va a seguir desplegando en cada una de las localidades”, manifestó. También subrayó que “por primera vez en 40 años de democracia un gobernador nos acompaña en el lanzamiento de la temporada en la costa del Paraná”.

La actividad —que contó con la presencia de legisladores provinciales, intendentes y referentes de la región— posicionó a Villa Urquiza como un destino clave para Paraná Campaña. Como cierre, se realizó la tradicional bendición de las aguas del río Paraná y un espectáculo artístico con el Ballet Municipal Puesta del Sol, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, músicos locales y DJ que acompañaron el atardecer frente al río.