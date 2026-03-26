ORI funciona como un chat conversacional que brinda orientación ante situaciones cotidianas vinculadas a la vida escolar, los vínculos, la convivencia, las emociones y la salud mental. Entre los temas que aborda se encuentran problemáticas actuales como el uso de pantallas, el grooming, la identidad sexual, la depresión, el suicidio y el bullying, frente a las cuales muchas veces madres, padres y docentes no cuentan con herramientas claras para intervenir.

Una política pública integral

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, el Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Durante la presentación, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó la decisión política del gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio. “Nos hicimos cargo, no miramos hacia otro lado, porque durante mucho tiempo este tema se silenció”, afirmó.

En ese sentido, subrayó la urgencia de abordar la salud mental adolescente: “Muchos jóvenes están atravesando situaciones difíciles, y hay familias y docentes que no saben por dónde empezar. Acompañar a tiempo es clave para poder ayudar”.

Además, remarcó que ORI no es una acción aislada, sino parte de una política pública más amplia orientada a fortalecer la presencia del Estado en el acompañamiento de estas problemáticas.

Tecnología al servicio del cuidado

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el trabajo interdisciplinario que permitió desarrollar la herramienta y el rol de la tecnología en el abordaje de la salud mental.

“Esta iniciativa demuestra que la tecnología puede ponerse al servicio de quienes cuidan a los adolescentes, brindando información y orientación para actuar a tiempo ante situaciones complejas”, señaló, y agregó: “La salud mental es un tema que debe ponerse sobre la mesa y hablarse en voz alta”.

En tanto, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, aclaró que ORI no reemplaza la intervención profesional. “Es una herramienta de orientación inicial que, ante casos que lo requieran, deriva a la Línea 135, destinada a la atención de crisis de salud mental”, explicó.

Una herramienta adaptada a la realidad local

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó que ORI fue diseñada específicamente para el contexto entrerriano.

“No es una inteligencia artificial genérica ni basada en información abierta de internet. Fue entrenada con protocolos institucionales vigentes en la provincia y validada por equipos técnicos”, precisó.

Asimismo, remarcó que la herramienta no interactúa con adolescentes ni sustituye a profesionales, sino que está orientada a adultos responsables. Su objetivo es brindar información confiable y criterios claros de actuación ante situaciones sensibles.

ORI cuenta con dos versiones: ORI Familias, destinada a padres, madres y referentes de cuidado; y ORI Docentes, pensada para equipos educativos, con recursos y pautas de intervención ante diversas problemáticas.

Acceso y participación institucional

Para utilizar la herramienta, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos.

De la presentación participaron además el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el titular del CGE, Carlos Cuenca; la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack; el director del Iprodi, Diego Vélez; y el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, entre otros funcionarios.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial busca fortalecer el acompañamiento a las familias y al sistema educativo, incorporando herramientas tecnológicas para la detección temprana y el abordaje de problemáticas que afectan a adolescentes en toda la provincia.