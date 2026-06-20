Con actividades promocionales en el microcentro porteño y un acto institucional en la Casa de Entre Ríos, la provincia presentó oficialmente su temporada turística de invierno 2026. La propuesta busca posicionar al territorio entrerriano como un destino asociado al descanso, las experiencias de bienestar y la calidez de su gente, aprovechando además el clima generado por el Mundial de Fútbol para reforzar su identidad turística.

La campaña fue presentada bajo el lema “Entre Ríos, sede oficial del invierno”, una iniciativa que procura diferenciar a la provincia dentro de la oferta turística nacional a partir de sus atractivos termales, gastronómicos, culturales y naturales.

Promoción en las calles de Buenos Aires

La jornada comenzó con una acción de promoción en distintos puntos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un colectivo turístico especialmente intervenido con la imagen de la campaña recorrió el microcentro acompañado por representantes de las microrregiones turísticas entrerrianas, equipos de promoción y la mascota institucional de la provincia.

La actividad, desarrollada junto a Flecha Bus, incluyó intervenciones urbanas e interacción con transeúntes para difundir la oferta turística de Entre Ríos de cara a la próxima temporada invernal.

Un sector estratégico para la provincia

El lanzamiento oficial se realizó posteriormente en la Casa de Entre Ríos y contó con la presencia de funcionarios provinciales, nacionales y representantes del sector turístico.

Durante el acto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la hospitalidad como uno de los principales atributos de la provincia.

“Si algo nos caracteriza a los entrerrianos es que sabemos recibir a quienes nos visitan. Somos buenos anfitriones y eso constituye un valor agregado para nuestro destino”, señaló.

Además, remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio considera al turismo una actividad clave para la generación de empleo y el desarrollo económico, y valoró el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer la actividad.

Una campaña con impronta mundialista

Por su parte, el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni, sostuvo que la provincia llega preparada para la temporada y resaltó algunos de sus principales atractivos.

“Los municipios entrerrianos están listos para salir a la cancha en esta temporada invernal”, afirmó, aludiendo al contexto mundialista que inspira parte de la campaña promocional.

En la misma línea, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, explicó que el objetivo es comunicar la identidad provincial a partir de sus fortalezas más representativas.

“Hemos decretado que Entre Ríos es sede oficial del invierno”, expresó durante la presentación. Destacó además la riqueza termal, la gastronomía, la historia y el espíritu de hospitalidad de los entrerrianos como elementos centrales de la propuesta.

Satto también vinculó la campaña con el orgullo que generan figuras entrerrianas que integran la Selección Argentina y su cuerpo técnico, entre ellos Lisandro Martínez, Marcos Senesi y Roberto Ayala.

“El que venga a Entre Ríos podrá disfrutar el Mundial mientras vive experiencias de bienestar y encuentro”, señaló.

Amplia representación institucional

La presentación contó con la participación de autoridades provinciales, intendentes, representantes de organismos nacionales y referentes de las distintas microrregiones turísticas entrerrianas.

Entre los presentes estuvieron la senadora provincial Gloria Cozzi; el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, Eduardo Cristina; los intendentes Ezio Gieco y Francisco Pasinatto, además de representantes de las distintas microrregiones turísticas de la provincia.