La provincia de Entre Ríos dejará inaugurada oficialmente la temporada de verano 2025/2026 el próximo jueves 11 de diciembre, con un acto que se desarrollará desde las 18 en el Muelle Histórico y la explanada de la playa municipal de Villa Urquiza, a orillas del río Paraná. El evento contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y autoridades provinciales, municipales y del sector turístico.

La actividad es organizada por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo, y reunirá a representantes institucionales de toda la provincia en un espacio emblemático de la Microrregión Río Nativo. El lanzamiento se extenderá hasta las 22.30, combinando presentaciones, intervenciones artísticas y acciones de seguridad para recibir la nueva temporada estival.

Una apertura con fuerte presencia institucional

Además del gobernador Frigerio, participarán del acto el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Turismo, Jorge Satto; intendentes de diversas localidades; autoridades provinciales y municipales; y referentes del sector privado vinculado al turismo.

La jornada contará también con la presencia de la nueva mascota de la campaña provincial: el carpincho, elegido como ícono de la identidad entrerriana y ya convertido en figura central de la promoción turística.

“Carpincheá tu verano”: el eje de la promoción estival

El lanzamiento en Villa Urquiza será la continuidad del evento realizado el 28 de noviembre en Buenos Aires, donde Entre Ríos presentó oficialmente “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, una campaña desarrollada íntegramente con inteligencia artificial que marcará la estrategia de comunicación y posicionamiento durante la temporada.

Con el acto en territorio entrerriano, la apertura del verano quedará formalmente inaugurada para toda la provincia.

Actividades y propuestas para inaugurar la temporada

Durante la tarde y la noche se llevarán adelante:

Intervenciones institucionales

Presentaciones de la oferta turística provincial

Espectáculos artísticos y culturales

Acciones vinculadas a la seguridad en playas y balnearios

Según informaron desde la organización, el objetivo del encuentro es visibilizar el trabajo conjunto entre municipios, el sector privado y el gobierno provincial para fortalecer la llegada de visitantes y potenciar la temporada 2025/2026.