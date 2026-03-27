En un acto institucional de fuerte significado para el sistema judicial entrerriano, este viernes se llevó a cabo la jura de nuevos defensores y defensoras públicas, junto a auxiliares de distintas jurisdicciones de la provincia. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Papa Francisco, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado.

El evento fue encabezado por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; el vicepresidente Carlos Federico Tepsich; el vocal Leonardo Portela y las vocales Gisela Schumacher y Laura Soage. También participó el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.

Designaciones tras el proceso constitucional

Las nuevas autoridades fueron designadas mediante una serie de decretos del Poder Ejecutivo provincial y la Resolución 17/2026 de la Defensoría General, luego de atravesar el proceso de selección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y obtener el correspondiente acuerdo constitucional del Senado.

Durante la ceremonia, realizada ante un auditorio colmado, Benítez destacó la relevancia del momento institucional. “Se trata de una instancia fundamental para la Defensa Pública, ya que se han regularizado gran parte de los cargos, sobre todo en defensorías civiles y multifueros”, afirmó.

Fortalecimiento institucional y desafíos pendientes

El defensor general subrayó además la necesidad de avanzar en nuevos concursos, particularmente en áreas sensibles. “Esperamos que a la brevedad se realicen los concursos para los cargos de defensores penales y de niñez, para que se puedan ejercer conforme lo establece la Constitución provincial”, remarcó.

En su discurso, también agradeció la presencia de las autoridades judiciales y el acompañamiento del municipio anfitrión, destacando la importancia de federalizar este tipo de actos institucionales en el interior de la provincia.

Compromiso con los sectores más vulnerables

En un mensaje dirigido a los nuevos funcionarios, Benítez enfatizó el rol social de la Defensa Pública. “No alcanza con el conocimiento jurídico, sino que es fundamental el compromiso con los más vulnerables, con los pobres, con aquellos que han sido olvidados”, sostuvo, marcando el perfil que se espera de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Asimismo, felicitó a los jurantes por haber atravesado “un proceso complejo, repleto de avatares”, y extendió el reconocimiento a sus familias por el acompañamiento brindado.

Adhesiones institucionales

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, envió una misiva en la que expresó su felicitación a los nuevos funcionarios, destacando que este nuevo desafío los encontrará “con energías renovadas”.

En el mismo sentido se pronunciaron, mediante notas, las vocales del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak y Susana Medina, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El acto contó además con la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representantes municipales, integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, fuerzas de seguridad, entidades profesionales, gremiales e instituciones de la comunidad.

Nuevas designaciones en toda la provincia

Las designaciones abarcan distintas localidades entrerrianas, fortaleciendo la cobertura territorial del servicio de defensa pública: