La iniciativa es llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos y la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, que recientemente realizaron la apertura de sobres de tres licitaciones públicas. En total, participaron 14 empresas oferentes, lo que fue destacado por las autoridades como una señal de confianza en la gestión.

La inversión, financiada íntegramente con fondos provinciales, permitirá incorporar tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. A su vez, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, además de insumos destinados al señalamiento vial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esta compra representa un hecho significativo, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde 2011, acumulando más de 15 años sin inversiones de este tipo.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas acciones se enmarcan en una política pública orientada a recuperar la red vial tras años de desinversión. “Se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales. Tenemos una planificación impulsada por el gobernador, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública”, afirmó.

En la misma línea, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, subrayó el esfuerzo económico que realiza la provincia en esta área. “Casi la totalidad de las obras se ejecutan con fondos propios. Este mes se certificaron más de 12.000 millones de pesos en obras”, precisó.

Donda también adelantó que esta licitación es la primera de una serie de procesos que se llevarán adelante para seguir equipando la repartición. Entre las próximas adquisiciones previstas se encuentran 18 motoniveladoras, una retroexcavadora, una cargadora, camiones volcadores, carretones y batanes destinados a distintas zonales.

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la red vial es clave tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, en un proceso que definieron como sostenido y de largo plazo.

Del acto participaron además el escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, junto a funcionarios del área y representantes de las empresas oferentes.