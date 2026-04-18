Según el estudio, la provincia logró un superávit primario de 6,5 mil millones de pesos, lo que indica que los ingresos corrientes alcanzaron para cubrir los gastos operativos. Sin embargo, al incorporar el peso de los intereses de la deuda —que totalizaron 136,7 mil millones— el resultado financiero pasó a ser deficitario en 130,2 mil millones de pesos.

Ingresos con crecimiento moderado y dispar

En materia de recursos, los ingresos totales registraron un incremento real del 7%. No obstante, el comportamiento fue heterogéneo entre sus principales componentes.

La coparticipación nacional se mantuvo prácticamente sin variaciones en términos reales (0%), mientras que los tributos provinciales crecieron un 12%, consolidándose como el principal sostén del aumento de ingresos. En tanto, las transferencias nacionales mostraron un fuerte salto del 132% real, aunque su incidencia en el total sigue siendo baja.

Dentro de la estructura tributaria, el impuesto a los Ingresos Brutos continúa siendo el eje central de la recaudación provincial, al concentrar el 70% del total, con una leve mejora en términos reales.

Gasto en alza y recuperación de la inversión

Por el lado del gasto, el informe señala que el gasto primario aumentó un 8% real, impulsado principalmente por los gastos corrientes, que crecieron un 7%.

Dentro de estos, el empleo público representa el 42% del gasto total, mientras que la seguridad social explica el 23%, consolidándose como los rubros de mayor peso en el presupuesto.

En paralelo, se destacó una fuerte recuperación de la inversión pública, que creció un 76% en términos reales. A pesar de ello, su participación en el gasto total continúa siendo reducida, con apenas el 3%.

Déficit previsional y presión de la deuda

Uno de los puntos más sensibles del informe es el sistema de seguridad social, que registró un déficit de 239 mil millones de pesos, equivalente al 4,4% del gasto total. Este desequilibrio responde a un crecimiento de las prestaciones por encima del aumento de los ingresos del sistema.

En cuanto a la deuda pública, el stock provincial alcanzó los 1,01 billones de pesos, lo que representa el 17% de los recursos anuales. Si bien el incremento fue moderado (2% real), el informe advierte sobre la elevada exposición en moneda extranjera, que asciende al 71% del total.

Respecto a su composición, el 52% de la deuda corresponde a títulos públicos, mientras que el 33% está contraída con el Estado nacional.

Un escenario con desafíos fiscales

El análisis concluye que, si bien la provincia muestra capacidad para sostener su funcionamiento corriente, el peso de los intereses de la deuda y el déficit previsional continúan condicionando el equilibrio fiscal. En este contexto, el desafío hacia adelante será consolidar los ingresos, contener el gasto y reducir la vulnerabilidad financiera.