El Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos avanzan en la generación de información clave sobre el empleo juvenil a través de un trabajo conjunto entre el Estado y la academia. La iniciativa se enmarca en el Observatorio del Mercado Laboral, un espacio orientado a producir evidencia sistemática sobre la realidad laboral en la provincia.

El proyecto se formalizó mediante un convenio específico entre la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. A partir de este acuerdo, se impulsará la elaboración de estudios y análisis enfocados en la inserción laboral juvenil, con el objetivo de aportar datos concretos para el diseño de políticas públicas.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, subrayó la importancia de contar con información precisa: “Necesitamos evidencia, datos concretos para la toma de decisiones en relación a las políticas de trabajo”. En esa línea, destacó que este tipo de iniciativas permiten mejorar la calidad de vida y generar condiciones para que los jóvenes accedan a empleos dignos.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, señaló que el convenio fortalece la articulación entre el sector público y la universidad, y permitirá contar con información “útil, actualizada y relevante” sobre empleo, informalidad y nuevas modalidades laborales.

Desde el ámbito académico, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez, valoró el trabajo conjunto y remarcó el aporte de los equipos técnicos para abordar problemáticas complejas como la inserción laboral juvenil y el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo.

El Observatorio del Mercado Laboral ya ha elaborado más de una docena de informes sobre la situación laboral entrerriana. En esta nueva etapa, el foco estará puesto en el empleo joven, el trabajo informal, las plataformas digitales y la economía popular, ejes considerados centrales para comprender los desafíos actuales del mercado laboral.

De la actividad también participaron el secretario general y decano electo de la facultad, Nicolás Brunner, y el coordinador del Observatorio, Esteban Cuatrin.

La iniciativa busca consolidar un puente entre el conocimiento científico y la gestión pública, en un contexto donde la generación de datos confiables se vuelve fundamental para orientar políticas que respondan a las transformaciones del trabajo y a las necesidades de las nuevas generaciones.