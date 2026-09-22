La sexta edición de Entre Ríos Entre Viñas tuvo como uno de sus ejes la posibilidad de avanzar en la producción orgánica dentro de la vitivinicultura provincial. La Jornada Técnica se realizó en Victoria y reunió a productores, técnicos y profesionales vinculados con la actividad.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con normativa, prácticas enológicas, innovación, experiencias productivas, agricultura biodinámica y producción orgánica.

Por primera vez, además, se incorporó un espacio específico destinado a analizar las posibilidades de desarrollo de la vitivinicultura orgánica en Entre Ríos.

Información para productores

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos impulsó un bloque destinado a brindar información y herramientas para productores interesados en conocer las características y oportunidades de este sistema de producción.

La responsable del área de Producción Orgánica, María Inés Moreira, destacó la importancia de incorporar el tema a la agenda de una cadena que viene creciendo en distintos puntos de la provincia.

“Esta primera instancia tuvo como objetivo generar interés, consultas y nuevos espacios de trabajo con productores interesados en conocer las características y posibilidades de la producción orgánica”, señaló.

Normativa y certificación

La jornada contó con la participación de Facundo Soria, responsable de Producción Orgánica de la Nación, quien presentó un panorama de la producción de vinos orgánicos en Argentina.

También expusieron Cecilia Galliano, sobre las posibilidades para impulsar la vitivinicultura orgánica entrerriana, y Cristian Salcedo, quien explicó los requisitos de certificación y el proceso de conversión de los establecimientos productivos.

La incorporación de estos contenidos permitió acercar a los productores información sobre las condiciones necesarias para iniciar un proceso de transición hacia la producción orgánica.

Experiencias que ya existen en la provincia

Entre Ríos cuenta con antecedentes concretos dentro de este proceso.

En La Criolla, departamento Concordia, un viñedo perteneciente a la familia Rigoni cuenta con certificación bajo la normativa orgánica estadounidense NOP (National Organic Program).

A su vez, en Antelo, departamento Victoria, la familia Lugea Courault lleva adelante un proceso de conversión de su establecimiento vitivinícola bajo la Normativa Orgánica Argentina.

Esta experiencia es acompañada en el marco de las acciones destinadas al fortalecimiento de la producción orgánica en la provincia.

Interés de los productores

Desde la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) destacaron el interés que generó la temática entre los participantes.

A partir de ese intercambio, quedó planteada la posibilidad de realizar nuevos encuentros específicos para productores, orientados a profundizar en los requisitos, alternativas y procesos necesarios para avanzar hacia la certificación orgánica.

La propuesta suma así un nuevo eje a la agenda de la vitivinicultura entrerriana, que busca incorporar herramientas y experiencias para ampliar las alternativas productivas de la cadena.