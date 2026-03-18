El gobernador de Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la apertura del congreso “El futuro de los Alemanes del Volga en Argentina tras el reconocimiento de sus dialectos como patrimonio cultural inmaterial”, realizado en Valle María. En ese marco, destacó el aporte histórico y vigente de esta comunidad al desarrollo provincial: “Los alemanes del Volga continúan haciendo posible el progreso de Entre Ríos”, afirmó.

El encuentro se desarrolló en el contexto de la Ley Nº 11.187, sancionada en 2025, que reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la provincia la variedad lingüística basada en dialectos franco-renanos, hessianos y palatinos de los descendientes de los alemanes del Volga.

Una agenda de cooperación con mirada a largo plazo

Durante su intervención, Frigerio subrayó el trabajo articulado entre la provincia y organizaciones internacionales como Stiftung Verbundenheit, orientado a fortalecer los vínculos históricos con Alemania. Según explicó, esta relación ya no se limita al legado migratorio, sino que se proyecta en una agenda estratégica de cooperación.

“Estoy seguro que esta agenda de cooperación que venimos armando va a dar grandes frutos para ambos estados a lo largo del tiempo”, sostuvo el mandatario, quien remarcó la importancia de consolidar estos lazos institucionales como base para el crecimiento sostenido de la provincia.

Educación, tecnología y producción: ejes del vínculo bilateral

El gobernador también hizo foco en iniciativas concretas que forman parte de esta agenda, entre ellas programas de intercambio académico y proyectos de investigación aplicada en sectores clave como la biotecnología, la robótica y la agroindustria sustentable.

Uno de los pilares destacados es la implementación de la formación técnico dual, inspirada en el modelo alemán, que combina educación y práctica laboral. Este esquema apunta a fortalecer las pequeñas y medianas empresas locales mediante la capacitación de recursos humanos especializados.

“La experiencia alemana con regiones fuertes y con participación activa en materia de cooperación internacional es una referencia valiosa para todas las provincias argentinas”, expresó Frigerio. “Nos muestra que el desarrollo se construye con instituciones sólidas, reglas claras y visión de largo plazo”, agregó.

Identidad, lengua y comunidad

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovski, resaltó la importancia cultural del congreso y su impacto en la identidad local. “Queremos seguir recorriendo junto a Alemania un camino de provecho mutuo, fortaleciendo nuestras relaciones y ampliando nuestras oportunidades”, señaló.

Sokolovski destacó además el valor simbólico de la lengua en la comunidad: “Hablar en alemán nos conecta con nuestra sensibilidad, con cada persona de Alemania que nos visita y entre nosotros también”, afirmó.

Reconocimiento y respaldo internacional

En representación de la Embajada de Alemania en Argentina, el jefe del Departamento Cultural, Tomás Konrad, agradeció el respaldo institucional brindado por la provincia. En nombre del embajador Dieter Lamlé, valoró la aprobación de la ley que protege esta herencia lingüística.

“Poder contar con tanto apoyo y compromiso en el cuidado de los lazos entre nuestros pueblos es un gran privilegio”, expresó.

Amplia participación institucional

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein; el comisionado del Gobierno Federal de Alemania para Asuntos de los Repatriados y las Minorías Nacionales, Bernd Fabricius; y los legisladores Gustavo Vergara, Lenico Aranda y Mariel Ávila.

También participaron representantes de la Federación de Asociaciones Argentinos Germanas, la Federación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga y la Confederación Argentina de Colectividades, junto a autoridades municipales y comunales de localidades vecinas.