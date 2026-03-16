La Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Entre Ríos llevó adelante un ciclo de capacitaciones en Comercio Exterior orientado a brindar herramientas prácticas a empresas y emprendedores interesados en iniciar o consolidar su proceso de internacionalización.

Las actividades se realizaron en modalidad híbrida en el Galpón N° 1 de Puerto TEC y estuvieron a cargo del especialista en comercio internacional Mariano Mastrangelo. La propuesta formativa reunió a representantes del sector productivo que buscan incorporar o ampliar su presencia en los mercados internacionales.

El ciclo estuvo compuesto por tres encuentros. El primero, titulado “Primeros pasos en la exportación”, y el segundo, “Marketing internacional”, se desarrollaron el 4 de marzo. En tanto, la tercera jornada, “Herramientas de valor para la exportación”, tuvo lugar el 11 de marzo.

Durante las capacitaciones se abordaron aspectos clave para el desarrollo de estrategias exportadoras, entre ellos el análisis interno de las empresas, la selección de mercados de destino y la utilización de herramientas de inteligencia comercial para detectar oportunidades en el exterior.

Asimismo, se profundizó en estrategias de marketing internacional y en el uso de herramientas digitales para la promoción de productos y servicios en mercados globales. También se trataron cuestiones operativas vinculadas al proceso exportador, con el objetivo de brindar una mirada integral sobre los desafíos y oportunidades del comercio internacional.

Desde la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades exportadoras del sector productivo entrerriano, acompañando a empresas y emprendedores en el proceso de inserción en mercados internacionales.

En ese marco, el ciclo buscó acercar conocimientos técnicos y herramientas concretas que permitan a las empresas mejorar su competitividad y aprovechar nuevas oportunidades comerciales en el exterior.