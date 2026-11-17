El Gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de un nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares, que comenzará a funcionar el próximo ciclo lectivo y llegará a 966 establecimientos educativos de los 17 departamentos de la provincia.

La iniciativa contempla un esquema de compras centralizadas y busca garantizar, entre el desayuno y el almuerzo, al menos el 70% de los nutrientes diarios necesarios para los estudiantes. Los alimentos, el empaquetamiento y la logística serán de origen entrerriano, según informó el Ejecutivo provincial.

Como parte de este proceso, se formalizó la creación de la Coordinación de Nutrición, que estará a cargo de la licenciada Carolina Guinle. El área tendrá la función de fortalecer la planificación, el seguimiento y la evaluación técnica de las políticas alimentarias, en articulación con los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, el Consejo General de Educación (CGE), las universidades y el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer).

Compras centralizadas y planificación nutricional

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, explicó que la nueva modalidad forma parte de una transformación del sistema de alimentación escolar. Recordó que, luego de actualizar las partidas por encima de la inflación, el Gobierno resolvió reemplazar las compras individuales que realizaban los establecimientos por un mecanismo de provisión centralizada.

«Esto nos permite determinar de forma uniforme qué nutrientes va a recibir cada uno de los chicos», afirmó.

Colello también señaló que el cambio permitirá reducir las tareas administrativas y logísticas que actualmente realizan los equipos escolares. El objetivo, sostuvo, es «devolverle tiempo a los docentes para lo que realmente tienen que hacer, que es la cuestión pedagógica».

Además del impacto en la organización de las escuelas, destacó que la utilización de insumos, empaquetamiento y logística de origen provincial busca fortalecer la producción y el empleo entrerriano.

El aporte de nutricionistas y universidades

En el marco del proceso de implementación, el Colegio de Nutricionistas presentó un informe técnico sobre la reformulación de los productos destinados a desayunos y meriendas.

El documento señala una evolución favorable en la composición de los alimentos, con incrementos de proteínas y fibras dietéticas y modificaciones en el contenido de sodio.

También recomienda priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados, reducir progresivamente el uso de saborizantes y colorantes artificiales, mantener un máximo de 20 gramos de azúcares añadidos por ración y estandarizar las porciones para garantizar una calidad nutricional uniforme.

En representación del Conuer, Elsa Olmedo destacó el trabajo de las universidades públicas. En particular, mencionó la participación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a través de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud, que desarrolla una evaluación del estado nutricional de los niños que asisten a comedores escolares.

El relevamiento ya incluye a más de 2.200 estudiantes y aportará información para evaluar el impacto de las políticas de alimentación escolar.

Mejoras en las cocinas y control de las entregas

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, indicó que también se trabaja en la identificación de las mejoras necesarias en las cocinas y los espacios de almacenamiento de los establecimientos educativos. Las intervenciones se organizarán de acuerdo con las prioridades detectadas en cada lugar.

Por otra parte, el sistema centralizado incorporará mecanismos de control y trazabilidad de los productos. La provisión contará con rendiciones documentadas, remitos por cuadruplicado y seguimiento en línea de las entregas desde el depósito central de Colonia Avellaneda hasta cada escuela.

Según se informó, estas herramientas permitirán verificar la recepción de los alimentos, fortalecer el control de los recursos públicos y reducir las tareas logísticas que recaen sobre los equipos docentes.

La implementación del nuevo esquema se realizará a partir del próximo ciclo lectivo, con alcance en los 17 departamentos de Entre Ríos.