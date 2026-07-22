En el marco de la 137ª Exposición Rural de Palermo, el Gobierno de Entre Ríos y la Sociedad Rural Argentina (SRA), Distrito Entre Ríos, distinguieron a las 34 cabañas entrerrianas que este año representan a la provincia en uno de los escenarios más importantes de la ganadería nacional.

El acto puso en valor el trabajo de los productores dedicados al mejoramiento genético y a la cría de reproductores, una actividad que posiciona a Entre Ríos entre las provincias con mayor protagonismo en las principales exposiciones ganaderas del país.

La ceremonia estuvo encabezada por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-ho; y el subsecretario de Ganadería, Martín Sieber.

En representación del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina participaron sus directores Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso, junto a los delegados zonales Mayda Spiazzi, Gastón Leynaud, Andrea Firpo y Miguel Domé.

También estuvieron presentes autoridades del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, encabezadas por su presidente Lucas Vidal y el vicepresidente José Ignacio Fernández, además del exdirector de la entidad Mauricio Sordelli.

La actividad contó además con la participación del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el vicepresidente Marcos Pereda, y dirigentes de las principales entidades agropecuarias de la región, entre ellos el presidente de FARER, Sergio Dalcol; el titular de la Federación Agraria Argentina en Entre Ríos, Matías Martiarena; y el presidente de Angus Litoral, Martín Rapetti.

Reconocimiento al trabajo de los productores

Durante el encuentro se destacó el aporte que realizan las cabañas entrerrianas al desarrollo de la ganadería argentina, especialmente en materia de genética, innovación y calidad de los reproductores que participan de la tradicional muestra de Palermo.

Desde el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina señalaron que este reconocimiento busca poner en valor el esfuerzo cotidiano de los productores y reafirmar el compromiso de la entidad con el crecimiento del sector.

"Las cabañas entrerrianas son un motivo de orgullo para la provincia. Su trabajo, dedicación y excelencia genética constituyen un aporte fundamental para el desarrollo de la ganadería nacional", expresaron desde la organización.

La participación de 34 cabañas en la Exposición Rural de Palermo vuelve a reflejar el peso que tiene la producción ganadera entrerriana dentro del país y el nivel alcanzado por los establecimientos dedicados al mejoramiento de las distintas razas bovinas.