El Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realizaron este martes en Concordia una jornada destinada a promover el desarrollo productivo y financiero de mujeres emprendedoras. Durante el encuentro se entregaron certificados de financiamiento a representantes de proyectos productivos de la provincia.

La actividad se desarrolló en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; y la jefa de Gabinete de Asesores, Marcela Garavano.

La jornada se enmarcó en el Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres del CFI, que busca acompañar el crecimiento de emprendimientos y empresas liderados por mujeres mediante herramientas de financiamiento y capacitación.

Más de $5.000 millones para emprendimientos entrerrianos

Según los datos difundidos durante la actividad, Entre Ríos registra más de 50 proyectos gestionados a través de este programa, por un monto superior a los $5.000 millones.

En ese contexto, Frigerio destacó la importancia de acompañar las iniciativas emprendedoras y valoró el trabajo conjunto con el organismo nacional.

“Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de pesos de financiamiento para distintos proyectos, distintas líneas de ayuda que tiene el CFI, que agradecemos profundamente porque nos han servido mucho en estos casi tres años de gestión”, señaló el gobernador.

El mandatario remarcó que la provincia mantiene una relación de trabajo con el Consejo Federal de Inversiones desde el comienzo de su gestión y sostuvo que el financiamiento es una herramienta para impulsar proyectos productivos.

“Desde la provincia apostamos mucho al emprendedurismo”, afirmó Frigerio, quien también destacó la importancia de mejorar las condiciones de competitividad para las empresas y las economías regionales.

En esa línea, sostuvo que el Estado tiene un papel en facilitar el desarrollo de iniciativas que permitan transformar ideas en proyectos concretos, tanto mediante el acceso al crédito como a través de mejores condiciones para producir.

Financiamiento, capacitación y generación de empleo

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de la iniciativa dentro de las políticas orientadas a fortalecer la actividad económica y la generación de empleo.

“Es una herramienta muy importante que, junto con la inversión en infraestructura, la desregulación y la baja de la presión impositiva, permite crear condiciones para que haya inversión, desarrollo y generación de empleo”, expresó.

Azcué también señaló que el programa ofrece a las emprendedoras la posibilidad de acceder a capacitaciones y créditos para potenciar sus proyectos y fortalecer sus actividades.

Durante el encuentro se entregaron simbólicamente certificados a mujeres que lideran empresas, participan de instancias de formación y accedieron a financiamiento del CFI.

La agenda incluyó, además, la presentación del programa destinado a mujeres entrerrianas, a cargo de representantes del organismo, y charlas sobre herramientas de financiamiento productivo y soberanía financiera.

Una herramienta para fortalecer las empresas lideradas por mujeres

El Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres busca facilitar el acceso al financiamiento y a la formación para acompañar el crecimiento de emprendimientos y empresas.

La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades de gestión, ampliar las posibilidades de inversión y contribuir al desarrollo de actividades productivas en distintas regiones del país.

Para Entre Ríos, la gestión de más de 50 proyectos por un monto superior a los $5.000 millones representa una línea de asistencia orientada a impulsar iniciativas encabezadas por mujeres.

El desafío será que estas herramientas se traduzcan en empresas más sólidas, nuevas oportunidades comerciales y mayor capacidad para sostener y generar empleo en la provincia.