La provincia de Entre Ríos continuará contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos y en funcionamiento en todo el territorio entrerriano. Así lo informó el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Superior, al brindar precisiones sobre el proceso de actualización y adecuación de la formación docente y técnica en la provincia.

Desde el organismo se explicó que este proceso se desarrolla a partir de un análisis técnico, exhaustivo y planificado, que permite contar con un diagnóstico integral y actualizado de la situación de los institutos de formación docente. El objetivo central es garantizar previsibilidad, estabilidad institucional y una planificación responsable, con un fuerte anclaje territorial.

El trabajo se apoya en información cuantitativa y cualitativa precisa, que incluye variables como la matrícula, la disponibilidad docente, la inserción laboral de los egresados, las proyecciones educativas y las necesidades específicas de cada región. Este enfoque integral busca asegurar que la oferta formativa responda de manera pertinente a las realidades locales y a las demandas del sistema educativo y del mercado laboral.

En este marco, desde el CGE se indicó que se mantendrán instancias de diálogo con cada uno de los institutos, respetando las particularidades de cada comunidad educativa. Estas instancias se desarrollan bajo una lógica de diálogo permanente, apertura institucional y escucha activa, priorizando el cuidado de las trayectorias formativas de los estudiantes y las trayectorias laborales de los docentes.

Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso con la calidad educativa en el nivel superior, al considerar que una formación sólida y pertinente resulta clave para fortalecer el sistema educativo provincial y ampliar las oportunidades laborales futuras tanto para estudiantes como para docentes.

Finalmente, el CGE garantizó que la provincia seguirá contando con una oferta de educación superior sostenida y constante, asegurando el acceso a la formación en todo el territorio entrerriano y brindando certeza y continuidad a las comunidades educativas.